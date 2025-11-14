Депутат Государственной Думы, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров нанес сокрушительный удар по национальному самосознанию россиян. Во время парламентских прений при рассмотрении бюджета он разъяснил другому депутату, заявившему, что отечественные игрушки должны вытеснить иностранных мультяшных героев. Макаров спросил: «Чебурашку хоть можно?» Глава думского комитета напомнил коллегам, что по сюжету Чебурашка прибыл в СССР в ящике с апельсинами, а апельсины в те годы Советскому Союзу поставлял Израиль. Замечания, что ящики могли быть из Марокко или Испании, Андрей Макаров, человек с большой адвокатской практикой, парировал: дескать, из Марокко шли исключительно мандарины, а с Испанией тогда не торговали. Теоретически, конечно, Чебурашка мог бы быть и палестинским арабом, но, по всему выходит, скорее, еврей.

В российских СМИ тут же развернулась ожесточенная дискуссия. Защищать национальную честь и гордость кинулись и Владимир Соловьев, и вдова писателя Эдуарда Успенского, придумавшего легендарного персонажа. Правда, язвительные комментаторы припомнили, что автор ее вывел в образе старухи Шапокляк. Чем глубже проникают исследования, тем поразительнее открытия. Исследователи, создавшие документальный фильм «ДНК Гитлера: план диктатора», который в субботу выходит на британском телеканале Channel 4, изучали не мультяшную фигуру, а историческую и крайне зловещую. Журналисты The Times, которым удалось посмотреть фильм раньше, сообщили о сделанных в нем открытиях. Материалом для изучения послужил кусок материи с пятнами крови, вырезанный американским солдатом с обивки дивана, на котором фюрер покончил с собой. Экспонат хранился в Пенсильвании, в военном музее в Геттисберге. Анализ выделенной ДНК позволил развеять один из слухов относительно Адольфа Гитлера и подтвердить другой.