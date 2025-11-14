USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей

что там в Абсурдистане?
Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:58 810

Депутат Государственной Думы, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров нанес сокрушительный удар по национальному самосознанию россиян. Во время парламентских прений при рассмотрении бюджета он разъяснил другому депутату, заявившему, что отечественные игрушки должны вытеснить иностранных мультяшных героев. Макаров спросил: «Чебурашку хоть можно?»

Глава думского комитета напомнил коллегам, что по сюжету Чебурашка прибыл в СССР в ящике с апельсинами, а апельсины в те годы Советскому Союзу поставлял Израиль. Замечания, что ящики могли быть из Марокко или Испании, Андрей Макаров, человек с большой адвокатской практикой, парировал: дескать, из Марокко шли исключительно мандарины, а с Испанией тогда не торговали. Теоретически, конечно, Чебурашка мог бы быть и палестинским арабом, но, по всему выходит, скорее, еврей.

Теоретически Чебурашка мог бы быть и палестинским арабом, но по всему, скорее, еврей

В российских СМИ тут же развернулась ожесточенная дискуссия. Защищать национальную честь и гордость кинулись и Владимир Соловьев, и вдова писателя Эдуарда Успенского, придумавшего легендарного персонажа. Правда, язвительные комментаторы припомнили, что автор ее вывел в образе старухи Шапокляк. Чем глубже проникают исследования, тем поразительнее открытия.

Исследователи, создавшие документальный фильм «ДНК Гитлера: план диктатора», который в субботу выходит на британском телеканале Channel 4, изучали не мультяшную фигуру, а историческую и крайне зловещую. Журналисты The Times, которым удалось посмотреть фильм раньше, сообщили о сделанных в нем открытиях.

Материалом для изучения послужил кусок материи с пятнами крови, вырезанный американским солдатом с обивки дивана, на котором фюрер покончил с собой. Экспонат хранился в Пенсильвании, в военном музее в Геттисберге. Анализ выделенной ДНК позволил развеять один из слухов относительно Адольфа Гитлера и подтвердить другой.

Анализ ДНК окончательно показал, что Гитлер имеет австро-германскую родословную

В тридцатые годы поговаривали, что в родословной Гитлера есть еврейские корни: якобы его бабушка забеременела от работодателя, в доме которого служила. Это обстоятельство будто объясняло его патологическую ненависть к евреям. Отсылку к этим слухам сделал в 2022 году министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, как еврей Владимир Зеленский, по мнению российских властей, может быть нацистом: «Гитлер же, говорят, был». Это вызвало тогда весьма жесткую реакцию со стороны Израиля. Анализ ДНК, как сообщают в фильме, окончательно показал, что Гитлер имеет австро-германскую родословную.

А вот британская обидная песенка времен Второй мировой войны, кажется, получила подтверждение. В ней на разухабистый манер пелось, что «у Гитлера лишь одно яйцо, у Геринга - два, но очень мелких, что-то подобное у Гиммлера, а вот у Геббельса их вовсе нет». По-английски, разумеется, это звучало в рифму. Так вот, у обладателя изученного ДНК обнаружена редкая генетическая болезнь – синдром Каллмана, прерывание нормального пубертатного развития, что нередко приводит к недоразвитости половых органов у мальчиков. Англичане что-то уже тогда знали! От них ничего не утаишь.

Возможно, теперь появилось объяснение очень странных отношений фюрера с женщинами, которых он явно побаивался, несмотря на обожание со стороны экзальтированных поклонниц.

Отношение российского народа к Чебурашке еще ждет своего исследователя. Одноименный фильм, вышедший в 2023 году, стал хитом проката. Солдаты, отправляющиеся на войну в Украину, цепляют на себя Чебурашку в качестве талисмана. Теперь уже не установить, делали бы они это, если бы им стали известны некоторые детали его биографии.

Читайте по теме

Россия хочет поглотить Молдову… Кишинев сопротивляется депутат Молдовы Оазу Нантой комментирует для haqqin.az; все еще актуально
19 сентября 2025, 01:11 4715
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 1032
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31 2148
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55 453
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32 1613
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4947
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 811
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 4643
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3514
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 893
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 764
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2617

ЭТО ВАЖНО

Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 1032
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31 2148
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55 453
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32 1613
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4947
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 811
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 4643
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3514
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 893
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 764
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться