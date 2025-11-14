Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей

Депутат Государственной Думы, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров нанес сокрушительный удар по национальному самосознанию россиян. Во время парламентских прений при рассмотрении бюджета он разъяснил другому депутату, заявившему, что отечественные игрушки должны вытеснить иностранных мультяшных героев. Макаров спросил: «Чебурашку хоть можно?»
Глава думского комитета напомнил коллегам, что по сюжету Чебурашка прибыл в СССР в ящике с апельсинами, а апельсины в те годы Советскому Союзу поставлял Израиль. Замечания, что ящики могли быть из Марокко или Испании, Андрей Макаров, человек с большой адвокатской практикой, парировал: дескать, из Марокко шли исключительно мандарины, а с Испанией тогда не торговали. Теоретически, конечно, Чебурашка мог бы быть и палестинским арабом, но, по всему выходит, скорее, еврей.
В российских СМИ тут же развернулась ожесточенная дискуссия. Защищать национальную честь и гордость кинулись и Владимир Соловьев, и вдова писателя Эдуарда Успенского, придумавшего легендарного персонажа. Правда, язвительные комментаторы припомнили, что автор ее вывел в образе старухи Шапокляк. Чем глубже проникают исследования, тем поразительнее открытия.
Исследователи, создавшие документальный фильм «ДНК Гитлера: план диктатора», который в субботу выходит на британском телеканале Channel 4, изучали не мультяшную фигуру, а историческую и крайне зловещую. Журналисты The Times, которым удалось посмотреть фильм раньше, сообщили о сделанных в нем открытиях.
Материалом для изучения послужил кусок материи с пятнами крови, вырезанный американским солдатом с обивки дивана, на котором фюрер покончил с собой. Экспонат хранился в Пенсильвании, в военном музее в Геттисберге. Анализ выделенной ДНК позволил развеять один из слухов относительно Адольфа Гитлера и подтвердить другой.
В тридцатые годы поговаривали, что в родословной Гитлера есть еврейские корни: якобы его бабушка забеременела от работодателя, в доме которого служила. Это обстоятельство будто объясняло его патологическую ненависть к евреям. Отсылку к этим слухам сделал в 2022 году министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, как еврей Владимир Зеленский, по мнению российских властей, может быть нацистом: «Гитлер же, говорят, был». Это вызвало тогда весьма жесткую реакцию со стороны Израиля. Анализ ДНК, как сообщают в фильме, окончательно показал, что Гитлер имеет австро-германскую родословную.
А вот британская обидная песенка времен Второй мировой войны, кажется, получила подтверждение. В ней на разухабистый манер пелось, что «у Гитлера лишь одно яйцо, у Геринга - два, но очень мелких, что-то подобное у Гиммлера, а вот у Геббельса их вовсе нет». По-английски, разумеется, это звучало в рифму. Так вот, у обладателя изученного ДНК обнаружена редкая генетическая болезнь – синдром Каллмана, прерывание нормального пубертатного развития, что нередко приводит к недоразвитости половых органов у мальчиков. Англичане что-то уже тогда знали! От них ничего не утаишь.
Возможно, теперь появилось объяснение очень странных отношений фюрера с женщинами, которых он явно побаивался, несмотря на обожание со стороны экзальтированных поклонниц.
Отношение российского народа к Чебурашке еще ждет своего исследователя. Одноименный фильм, вышедший в 2023 году, стал хитом проката. Солдаты, отправляющиеся на войну в Украину, цепляют на себя Чебурашку в качестве талисмана. Теперь уже не установить, делали бы они это, если бы им стали известны некоторые детали его биографии.