Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

В Грузии рассказали о «загнанном в тупик» Евросоюзе

00:56 291

Евросоюз «сам себя загнал в тупик» в отношениях с Грузией, прервав контакты с властями страны, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

«Брюссель сам себя загнал в тупик своими же решениями, когда там сказали, что переговоры, все отношения со страной были прекращены из-за того, что парламент, исходя из интересов страны и общества, принял законы. Конечно, это повернуть вспять нелегко. Когда закон принимает парламент, а ты просишь его отменить, такого не происходит в демократических странах», - сказала Бочоришвили.

По ее словам, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз приглашал руководство ЕС на переговоры, однако они не соглашаются.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США стали ухудшаться после того, как парламент Грузии в мае 2024 года принял закон об «иноагентах». Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, но лидеры правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 1032
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31 2148
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55 453
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32 1613
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4947
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 811
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 4643
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3514
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 893
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 764
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2617

