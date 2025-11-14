В Грузии рассказали о «загнанном в тупик» Евросоюзе

Евросоюз «сам себя загнал в тупик» в отношениях с Грузией, прервав контакты с властями страны, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

«Брюссель сам себя загнал в тупик своими же решениями, когда там сказали, что переговоры, все отношения со страной были прекращены из-за того, что парламент, исходя из интересов страны и общества, принял законы. Конечно, это повернуть вспять нелегко. Когда закон принимает парламент, а ты просишь его отменить, такого не происходит в демократических странах», - сказала Бочоришвили.

По ее словам, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз приглашал руководство ЕС на переговоры, однако они не соглашаются.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США стали ухудшаться после того, как парламент Грузии в мае 2024 года принял закон об «иноагентах». Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, но лидеры правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.