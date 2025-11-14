USD 1.7000
Мятеж капитана Саблина

Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
Пятьдесят лет назад, 7 ноября 1975 года, когда Советский Союз отмечал очередную годовщину Великой Октябрьской революции, в Риге проходил традиционный военно-морской парад. Среди кораблей, выстроившихся в бухте, находился корабль «Сторожевой» с экипажем из 190 человек. И никто не мог предположить, что спустя сутки этот корабль станет центром событий, вошедших в историю как мятеж капитана Саблина.

После распада СССР вокруг имени Валерия Саблина возникли мифы. Его пытались представить антикоммунистом, диссидентом, противником советской власти. Но документы, письма, аудиозаписи и показания очевидцев свидетельствуют о том, что Саблин был убежденным коммунистом, человеком, который не просто верил в идеалы Октябрьской революции 1917 года, но и воспринял их как руководство к действию. Он выступил не против социализма, а против бюрократической системы, в которой видел предательство этих идеалов. Для Саблина борьба была не отрицанием советской власти, а попыткой ее очищения. Он знал, чем все закончится, но сознательно пошел на риск, считая, что долг революционера — действовать, пусть даже ценой собственной жизни.

В постсоветской России коммунист Саблин по сей день не реабилитирован.

После распада СССР вокруг имени Валерия Саблина возникли мифы. Его пытались представить антикоммунистом, диссидентом, противником советской власти. Но документы, письма, аудиозаписи и показания очевидцев свидетельствуют о том, что Саблин был убежденным коммунистом

Он родился в 1939 году в Ленинграде в семье моряка. В двадцать лет после окончания Высшего военно-морского училища вступил в Коммунистическую партию. По специальности корабельный артиллерист, Саблин начал службу на Черноморском флоте. Еще в 1960 году он написал письмо Никите Хрущёву, в котором открыто заявил, что ряды партии засорены случайными людьми, а кадровая политика неэффективна. Любопытно, но, вопреки ожиданиям, за это письмо его не наказали.

К концу шестидесятых Саблин занимал высокие должности на Северном флоте, а затем поступил в Военно-политическую академию имени Ленина — шаг, свидетельствующий о стремлении продолжить службу в идеологическом направлении. После окончания академии он был назначен на сторожевой корабль «Сторожевой» Балтийского флота заместителем по политической части.

В начале ноября 1975 года Саблин рассказал нескольким членам экипажа судна о своем плане. Он намеревался выступить против властей и обвинить политическое руководство СССР в отходе от принципов социализма. После парада 7 ноября корабль не вернулся в порт приписки и взял курс на Ленинград. Саблин планировал бросить якорь рядом с легендарным крейсером «Аврора» и обратиться к народу по телевидению, потребовав ликвидации привилегий партийной бюрократии, борьбы с кумовством и возвращения к подлинным идеалам революции. Он верил, что это обращение станет искрой новой Октябрьской революции.

Саблин отправил в Москву радиограмму: «Наши действия носят исключительно политический характер и не являются изменой Родине. Родину предаем не мы, а те, кто стоит против нас»

8 ноября Саблин приказал арестовать капитана корабля Анатолия Путорнина, после чего в ходе эмоциональной речи сумел убедить большинство экипажа и офицеров поддержать его. Захватив управление судном, Саблин направил его не к западным берегам, а к Ленинграду, что сразу опровергло версию о попытке бегства и измене Родине.

Однако мятеж был раскрыт почти сразу — сбежавший с корабля механик сообщил о происходящем. После чего девять кораблей Балтийского флота и пограничной охраны вышли в море на перехват «Сторожевого» - руководство флота опасалось, что корабль может быть угнан в Швецию.

Тогда Саблин отправил в Москву радиограмму: «Наши действия носят исключительно политический характер и не являются изменой Родине. Родину предаем не мы, а те, кто стоит против нас».

Для подавления мятежа были задействованы корабли, катера и авиация. После первых трех бомб, сброшенных с самолета, Саблин попытался маневрировать, стараясь избежать жертв. И хотя «Сторожевой» не получил серьезных повреждений, стало ясно, что исход восставшего судна предрешен. Среди экипажа начались колебания, матросы освободили капитана Путорнина, который ранил Саблина выстрелом из пистолета и взял управление на себя.

Все остальные участники мятежа, кроме матроса Александра Шеина, от Саблина отреклись. В результате судили только двоих

Саблин и 11 его сторонников были арестованы. Инцидент засекретили, следствие велось в обстановке строжайшей тайны. Саблин взял всю ответственность на себя. Все остальные участники мятежа, кроме матроса Александра Шеина, от него отреклись. В результате судили только двоих. Саблина за государственную измену приговорили к расстрелу, Шеина — к восьми годам лишения свободы.

В письме сыну, написанному перед казнью, Саблин оставил короткое завещание: «Никогда не становись в ряды тех, кто критикует, но не действует — они лицемеры». А в письме родителям, отправленном в день мятежа, он объяснил свои мотивы:

«Моими поступками движет лишь одно желание — сделать все возможное, чтобы великий народ моей Родины пробудился от политического сна. Ведь этот сон губителен для всех сфер нашей жизни».

Приговор был приведен в исполнение 3 августа 1976 года.

В 1994 году Военная коллегия Верховного суда России изменила приговор, заменив смертную казнь на десять лет лишения свободы. Однако полной реабилитации не последовало. В результате даже полвека спустя фигура Саблина остается за гранью официальной истории, напоминая о человеке, который попытался вернуть своим соотечественникам идеалы, в которые, впрочем, уже никто не верил.

