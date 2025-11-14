USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Новые российские дроны стали опаснее

Российская армия применяет на фронте новые помехозащищенные беспилотники, управляемые по оптоволоконным кабелям, дальность которых достигает 50 километров. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в разговоре с Business Insider.

По словам украинского чиновника, новые российские аппараты «реально влияют на нашу логистику». По его словам, украинские военные уже работают над технологиями противодействия — разрабатывают и тестируют различные методы в нескольких бригадах. «Беспилотники на оптоволокне показали, что устройства, невосприимчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, представляют значительную угрозу для снабжения и личного состава», — отметил он.

Такие дроны управляются через катушки длинных кабелей, поддерживающих постоянную связь с оператором. Это делает их практически неуязвимыми для радиоэлектронного подавления, что усиливает их эффективность на поле боя. Перехватить подобный аппарат трудно: Business Insider отмечает, что лучший шанс сбить оптоволоконный FPV-дрон — попасть в него из дробовика, что требует хорошей реакции и удачи.

У волоконно-оптических дронов дальность от 10 до 25 километров. Однако, указывает издание, и российские, и украинские инженеры активно стремятся увеличить этот показатель. В октябрьском отчете американского Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские разработчики создали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью до 50 километров, но официального подтверждения этой информации не было.

Федоров рассказал, что впервые узнал о таких аппаратах несколько недель назад, когда они начали появляться в Донецкой области. По его словам, использовать эти дроны непросто: «они подвержены ветру, тяжелые, им приходится преодолевать физические препятствия». Кроме того, катушка кабеля делает устройство громоздким и медленным. Тем не менее, подчеркнул министр, «они применяются, в том числе в районе Покровска».

Федоров отметил, что Украина адаптируется к новой угрозе, разрабатывая системы перехвата, устраивая засады и даже пытаясь перерезать кабели, удерживающие дроны в воздухе.

Автономные дроны, поясняет издание, не требуют участия пилотов — управление и принятие решений осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Украина, стремящаяся иметь преимущество в гонке вооружений с Россией, активно инвестирует в развитие этих систем.

