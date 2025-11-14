В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану

В отборочной группе «D» чемпионата мира-2026, в которой выступает сборная Азербайджана, состоялся еще один матч 5-го тура. В Париже на стадионе «Парк де Пренс» Франция разгромила Украину со счетом 4:0.

На 55-й минуте нападающий Килиан Мбаппе открыл счет ударом с 11-метровой отметки. На 76-й минуте вингер сборной Франции Майкл Олисе удвоил преимущество после ошибки защитника Ильи Забарного. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 88-й минуте вышедший на замену нападающий Уго Экитике забил четвертый мяч.

Напомним, в октябре на «Парк де Пренс» сборная Азербайджана пропустила от французов три мяча. 16 ноября команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Франция уже обеспечила себе 1-е место и вышла в финальную стадию чемпионата мира. Есть вероятность, что на матч в Баку главный тренер Дидье Дешам выставит не основной состав.

Судьба второго места, дающего право сыграть в стыковых матчах, будет решаться в очном противостоянии Украины и Исландии.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ