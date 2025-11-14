USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану

И вышла на ЧМ-2026
Эльмир Алиев, отдел спорта
01:55 453

В отборочной группе «D» чемпионата мира-2026, в которой выступает сборная Азербайджана, состоялся еще один матч 5-го тура. В Париже на стадионе «Парк де Пренс» Франция разгромила Украину со счетом 4:0.

На 55-й минуте нападающий Килиан Мбаппе открыл счет ударом с 11-метровой отметки. На 76-й минуте вингер сборной Франции Майкл Олисе удвоил преимущество после ошибки защитника Ильи Забарного. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 88-й минуте вышедший на замену нападающий Уго Экитике забил четвертый мяч.

Напомним, в октябре на «Парк де Пренс» сборная Азербайджана пропустила от французов три мяча. 16 ноября команды сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Франция уже обеспечила себе 1-е место и вышла в финальную стадию чемпионата мира. Есть вероятность, что на матч в Баку главный тренер Дидье Дешам выставит не основной состав.

Судьба второго места, дающего право сыграть в стыковых матчах, будет решаться в очном противостоянии Украины и Исландии.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 1034
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31 2148
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55 454
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32 1617
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4947
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 811
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 4644
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3514
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 893
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 764
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2617

