Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Населенные пункты Украины под контролем России

01:59

Село Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области Украины захвачено российскими войсками, сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Кроме этого, Deep State указал, что россияне продвинулись вблизи сел Солодкое и Новоуспеновское. Серая зона приблизилась к селу Даниловка в Днепропетровской области.

В ночь на 13 ноября аналитики Deep State сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.

Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46

