Населенные пункты Украины под контролем России

Село Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области Украины захвачено российскими войсками, сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Кроме этого, Deep State указал, что россияне продвинулись вблизи сел Солодкое и Новоуспеновское. Серая зона приблизилась к селу Даниловка в Днепропетровской области.

В ночь на 13 ноября аналитики Deep State сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, а также осуществили тактическое продвижение на участках фронта в Донецкой и Днепропетровской областях.