Евросоюз снимет ограничения для туристов из России после завершения российско-украинской войны, говорится в статье The Economist.

«Но, приношу извинения (некоторым) россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными», — написал обозреватель издания, добавив, что, когда война закончится, «мы вас всех пригласим».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие восточноевропейские руководители ЕС требуют приравнять российских граждан к правительству, действия которого власти стран Европы осуждают, отмечается в статье. По версии таких должностных лиц, россияне должны разделить ответственность за происходящее.

Комментируя ввод ограничений, Каллас заявила, что теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, «будут применяться более строгие правила».