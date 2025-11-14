Первая красная карточка Криштиану Роналду в матчах за сборную Португалии

Криштиану Роналду получил первую в карьере красную карточку в играх за сборную Португалии.
На 59-й минуте выездного матча с Ирландией в квалификации к чемпионату мира 2026 года он локтем ударил защитника О'Ши.
Изначально судья показал 40-летнему футболисту желтую карточку, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр из Швеции удалил Роналду. К тому моменту ирландцы вели 2:0, а в оставшееся время смогли удержать преимущество.
Стоит отметить, что на протяжении всего матча трибуны в Дублине освистывали Криштиану. Покидая поле, португалец иронично поднял большие пальцы вверх, а также стал аплодировать публике.
Ранее в 225 играх за сборную Роналду забил 143 мяча и отдал 46 результативных передач. В этих играх он получил 32 желтые карточки.
Ирландия обыграла Португалию со счетом 2:0. Португальцы пока не вышли в финальную стадию чемпионата мира. Теперь 16 ноября им обязательно нужно обыграть дома Армению. А Ирландия будет биться в гостях с Венгрией за 2-е место.
Турнирное положение в группе «F»