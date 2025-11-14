USD 1.7000
EUR 1.9703
RUB 2.0942
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Первая красная карточка Криштиану Роналду в матчах за сборную Португалии

Жесткий удар локтем
Отдел спорта
02:31 88

Криштиану Роналду получил первую в карьере красную карточку в играх за сборную Португалии.

На 59-й минуте выездного матча с Ирландией в квалификации к чемпионату мира 2026 года он локтем ударил защитника О'Ши.

Изначально судья показал 40-летнему футболисту желтую карточку, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр из Швеции удалил Роналду. К тому моменту ирландцы вели 2:0, а в оставшееся время смогли удержать преимущество.

Стоит отметить, что на протяжении всего матча трибуны в Дублине освистывали Криштиану. Покидая поле, португалец иронично поднял большие пальцы вверх, а также стал аплодировать публике.

Ранее в 225 играх за сборную Роналду забил 143 мяча и отдал 46 результативных передач. В этих играх он получил 32 желтые карточки.

Ирландия обыграла Португалию со счетом 2:0. Португальцы пока не вышли в финальную стадию чемпионата мира. Теперь 16 ноября им обязательно нужно обыграть дома Армению. А Ирландия будет биться в гостях с Венгрией за 2-е место.

Турнирное положение в группе «F»

Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 1037
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31 2150
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55 457
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32 1619
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4947
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 811
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 4646
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3514
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 893
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 765
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2617

ЭТО ВАЖНО

Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 1037
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31 2150
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55 457
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32 1619
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 4947
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 811
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 4646
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3514
Угроза блэкаута в Украине
Угроза блэкаута в Украине
00:29 893
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
Американский инвестфонд хочет купить зарубежные активы «Лукойла»
13 ноября 2025, 23:44 765
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться