Первая красная карточка Криштиану Роналду в матчах за сборную Португалии

Криштиану Роналду получил первую в карьере красную карточку в играх за сборную Португалии.

На 59-й минуте выездного матча с Ирландией в квалификации к чемпионату мира 2026 года он локтем ударил защитника О'Ши.

Изначально судья показал 40-летнему футболисту желтую карточку, однако после просмотра эпизода на мониторе главный арбитр из Швеции удалил Роналду. К тому моменту ирландцы вели 2:0, а в оставшееся время смогли удержать преимущество.

Стоит отметить, что на протяжении всего матча трибуны в Дублине освистывали Криштиану. Покидая поле, португалец иронично поднял большие пальцы вверх, а также стал аплодировать публике.