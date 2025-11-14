USD 1.7000
Служил диктатору, а работал на «Моссад»

по следам громкого расследования
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
02:31 90

История бывшего сирийского генерала Халеда аль-Халаби превратилась в политический триллер континентального масштаба. Австрия официально предъявила ему обвинения в военных преступлениях и пытках, однако настоящая буря началась после того, как следователи заявили, что все эти годы сирийский генерал находился под защитой израильского «Моссада» и пользовался покровительством ряда спецслужб Европы.

62-летний Халед аль-Халаби, руководивший 335-м отделением Службы государственной безопасности Сирии в городе Ракка, не был фигурантом случайного эпизода. По данным газеты New York Times, следствие обвиняет его в причастности к пыткам не менее 21 жертвы в период подавления протестов «Арабской весны» в 2011–2013 годах. В те времена отделение аль-Халаби прославилось особенно жестокими методами: тюрьмы, в которых без следа исчезали люди, казни без суда, допросы, превращавшиеся в изощренные пытки… Один из подчинённых аль-Халаби, полковник Мусаб Абу Рукба, также проходит по этому делу.

Генерал Аль-Халаби погорел из-за одной фотографии

Однако реальная сенсация заключена в другом - согласно версии австрийской прокуратуры, генерал был не просто беглецом, а тайным агентом израильской внешней разведки «Моссад», действовавшим в Европе под прикрытием. Следствие утверждает, что в 2015 году именно израильские офицеры обеспечили тайный вывоз аль-Халаби из Франции в Австрию, когда французские власти начали массово проверять просителей убежища на причастность к преступлениям режима Башара Асада.

Агенты «Моссада», по словам прокуроров, сопровождали его до самой границы, а австрийские разведчики (часть из них действовала по собственной инициативе) помогли сирийскому генералу получить убежище, оформить документы и скрыться на частной квартире в Вене, арендуемой на средства «Моссада».

И лишь спустя годы, отчасти из-за неосторожности самого аль-Халаби - он опубликовал в соцсетях фотографию с моста в Будапеште - расследователям удалось выйти на след генерала. Сделанный аль-Халаби снимок стал ключом, позволившим сопоставить маршруты перемещений и возобновить поиск беглого генерала.

А "Моссад" спасал военного преступника

Однако главный удар был нанесен не по аль-Халаби, а по DSN (Директорату государственной защиты и разведки Австрии). Несколько сотрудников этого ведомства теперь сами оказались под следствием - их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и сокрытии одного из самых разыскиваемых военных преступников Сирии.

В DSN уже несколько месяцев продолжается внутренняя чистка, а парламент Австрии требует объяснений, как получилось, что нейтральная страна стала убежищем для человека, напрямую связанного с пытками, казнями и исчезновениями людей.

В политических кругах Европы эта история вызывает болезненные параллели. Вспоминают «дело Хути» во Франции, когда африканский диктатор получал защиту спецслужб, а также скандалы в ФРГ, где бывшие офицеры «Штази» и участники балканских войн годами припеваючи жили под вымышленными именами. Некоторые международные СМИ проводят сравнения и с делом Эйхмана, которого «Моссад» вывез из Аргентины. Только вот теперь картина обратная: если верить обвинению, западные спецслужбы не ловили преступника, а спасали его.

Особенно остро отреагировали сирийские беженцы. Многие из жертв режима Асада сегодня живут в Европе, и новость о том, что один из главных палачей мог спокойно разгуливать по улицам Вены, да еще под защитой европейских спецслужб, стала для них ударом. Как рассказал один из сирийских беженцев, адвокат Асяд аль-Муса, он был потрясён, когда встретил в австрийском лагере беженцев Мусаба Абу Рукбу — подчинённого аль-Халаби. Для сирийцев это стало символом чудовищного цинизма: они бежали от палачей, а те, как выяснилось, находились под вымышленными именем в тех же странах.

Для сирийцев эта история стала символом чудовищного цинизма: они бежали от палачей, а те, как выяснилось, находились под вымышленными именем в тех же странах

Тем временем, мировые СМИ продолжают раскрывать новые детали. Лондонская The Guardian утверждает, что интерес «Моссада» к генералу аль-Халаби мог быть связан с его доступом к архивам сирийской спецслужбы и строго секретной информации о взаимодействии Дамаска со структурами Ирана и России. В Израиле, как и принято в подобных историях, от официальных комментариев отказались. Однако один из бывших сотрудников спецслужб заявили на условиях анонимности буквально следующее:

«Если аль-Халаби действительно сотрудничал с «Моссадом», то это был человек с бесценной информацией».

Заявления такого рода делают скандал ещё более резонансным. Получается, что Европа могла стать укрытием для человека, который служил режиму Асада, работал на Израиль и при этом более десяти лет оставался вне правового поля.

Однако ситуация изменилась, и теперь Австрия впервые в своей истории предъявила обвинения высокопоставленному представителю сирийского аппарата репрессий. Это дело может стать прецедентом для всей Европы, которая десятилетиями избегала судить генералов и офицеров восточных диктатур, даже когда они скрывались в пределах Шенгенской зоны. Международные правозащитные организации заявили, что для европейской судебной системы дело аль-Халаби — это «тест на зрелость»

Однако главный вопрос - как долго и с чьего ведома генерал Халед аль-Халаби, обвиняемый в пытках и исчезновениях людей, жил под защитой тех, кто должен был его разоблачить – остается открытым. Также неизвестно, сколько таких историй сокрыто от глаз общественности в тени европейских архивов.

Сегодня очевидно одно: дело Халеда аль-Халаби стало сенсацией, обнажившей наиболее тёмные зоны сотрудничества разведок, политических расчётов и моральных компромиссов. И последствия этой истории, похоже, только начинают сказываться.

