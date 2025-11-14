В сирийской Эс-Сувейде снова стреляют

Вооруженные группировки в сирийской провинции Эс-Сувейда третий день нарушают режим прекращения огня, сирийские силы безопасности отражают нападения. Об этом сообщили в командовании сил внутренней безопасности провинции телеканалу «Аль-Ихбария».

«Повстанческие группировки в Эс-Сувейде нарушают режим прекращения огня третий день подряд, проводя на территории провинции обстрелы, которые привели к ранениям сотрудников сил безопасности», - приводит канал заявление командования.

В середине июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнул конфликт между бедуинами и друзами. Прибывшие для его усмирения правительственные войска примкнули к бедуинам. Сообщалось, что жертвами столкновений стали свыше 1,6 тыс. человек. Это спровоцировало острую реакцию в Израиле, где также проживает большая группа друзов.