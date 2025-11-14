USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

В сирийской Эс-Сувейде снова стреляют

02:34 258

Вооруженные группировки в сирийской провинции Эс-Сувейда третий день нарушают режим прекращения огня, сирийские силы безопасности отражают нападения. Об этом сообщили в командовании сил внутренней безопасности провинции телеканалу «Аль-Ихбария».

«Повстанческие группировки в Эс-Сувейде нарушают режим прекращения огня третий день подряд, проводя на территории провинции обстрелы, которые привели к ранениям сотрудников сил безопасности», - приводит канал заявление командования.

В середине июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнул конфликт между бедуинами и друзами. Прибывшие для его усмирения правительственные войска примкнули к бедуинам. Сообщалось, что жертвами столкновений стали свыше 1,6 тыс. человек. Это спровоцировало острую реакцию в Израиле, где также проживает большая группа друзов.

Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 591
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб обновлено 23:00
13 ноября 2025, 23:00 5159
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования
02:31 772
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы
«Операция «Кинжал»: война спецслужб Лондона и Москвы наш комментарий
13 ноября 2025, 22:46 2927
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 1513
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»?
Применит ли правительство Италии в отношении SOCAR «золотую силу»? все еще актуально
13 ноября 2025, 22:31 2346
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану
В Париже Франция забила Украине больше, чем Азербайджану И вышла на ЧМ-2026
01:55 881
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор
00:32 2159
Угроза переворота и в Лондоне
Угроза переворота и в Лондоне наш комментарий
13 ноября 2025, 20:09 5087
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей
Чебурашка, в отличие от Гитлера, еврей что там в Абсурдистане?
00:58 1121
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл»
Азербайджан и Турция не страшатся санкций. И продолжают борьбу за «Лукойл» главное на этот час
13 ноября 2025, 19:47 3624

