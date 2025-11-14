Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана

Импортное мясо постепенно вытесняет с внутреннего рынка азербайджанскую продукцию. Массированная реклама зарубежного мяса совпала с распространением ящура, что усилило настороженность покупателей. К этому добавилась ценовая разница, в результате чего в торговых сетях и крупных супермаркетах преобладает мясо из Монголии, Бразилии, Украины, Казахстана и Беларуси.
Продавцы признают, что интерес к зарубежному мясу достиг рекордного уровня. Из него готовят блюда в ресторанах, кафе и даже на свадьбах. Продавцы объясняют это не столько вкусом, сколько доступной ценой.
Местная баранина стоит 22–24 маната за килограмм, в то время как баранина из Монголии продается по 14,5 маната. Украинская говядина обходится покупателям в 12–14 манатов, а телятина с умеренным содержанием жира — около 12,5 манатов.
По словам мясников, падение спроса на местное мясо связано не с потерей доверия, а со снижением покупательной способности населения. Рост цен на корма, транспортировку и содержание скота увеличил себестоимость продукции. Из-за закрытия скотных рынков фермеры вынуждены продавать животных напрямую, что еще больше повышает расходы. Транспортировка, убой и доставка в торговые точки подорожали примерно на 20 процентов, увеличив розничную цену в среднем на 1–2 маната за килограмм.
Тем не менее, прогнозы о подорожании баранины до 40 манатов за килограмм продавцы считают преувеличенными. Хотя официальная статистика демонстрирует иную динамику: за 9 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 33 тонны мяса, против 41 тонны за аналогичный период прошлого года. В то же время значительно вырос ввоз живого скота. По данным эксперта по сельскому хозяйству Вагида Магеррамли, в страну завезли животных на сумму 130,5 миллиона долларов — на 75 миллионов долларов больше, чем годом ранее. Для Азербайджана с его относительно небольшим населением эта цифра является индикатором сокращения собственного производства.
Показателен и пример Грузии, которая, будучи меньше Азербайджана, экспортировала мяса и живого скота на 30 миллионов долларов, из которых 22 миллиона приходится на мясо.
Экономист Рауф Гараев отмечает, что себестоимость азербайджанского мяса постоянно растет из-за дефицита пастбищ, дорогих кормов и высокой стоимости ветеринарных услуг. Многие фермеры сокращают поголовье и уходят в менее затратные отрасли, что усиливает зависимость от импорта. По его словам, меры по поддержке животноводства остаются половинчатыми и не дают ощутимого эффекта.
Эксперт также подчеркивает, что импортное мясо не соответствует вкусовым привычкам азербайджанцев - оно более жирное, поскольку животных для ускорения роста откармливают белковыми смесями. Местное мясо, хотя и менее массовое, считается более полезным и натуральным.
Гараев считает, что Азербайджан располагает всеми условиями для развития животноводства — особенно на освобожденных территориях, где можно создавать новые пастбища. Но пока инфраструктура не развита, и государство вынуждено поддерживать импорт, чтобы сдерживать рост цен. Несмотря на налоговые и таможенные льготы для кормов, отрасль не демонстрирует устойчивого роста.
Со своей стороны Агентство продовольственной безопасности заверяет, что все импортируемое мясо поступает только с предприятий, признанных безопасными и находящихся в регионах, свободных от заболеваний животных.