Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза

В результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Попадание по нефтяному терминалу и возгорание на объекте подтвердил оперштаб Краснодарского края в пятницу, 14 ноября.

Повреждены также береговые сооружения. «По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.