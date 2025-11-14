USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза

В результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Попадание по нефтяному терминалу и возгорание на объекте подтвердил оперштаб Краснодарского края в пятницу, 14 ноября.

Повреждены также береговые сооружения. «По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Возгорание на нефтебазе комплекса «Шесхарис», возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано, уточнили в оперштабе. В результате массированной атаки обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту Новороссийск.

Незадолго до инцидента в Новороссийске была объявлена воздушная тревога. Оперштаб региона сообщил о повреждении обломками беспилотника трех многоквартирных домов и гражданского судна.

Перевалочный комплекс «Шесхарис» в черноморском порту Новороссийск - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ.

Согласно сводке Минобороны РФ, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» 216 украинских беспилотников. Больше всего — 66  — над Краснодарским краем и — 45  — над Саратовской областью. Также дроны были перехвачены над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями. Кроме того, 19 беспилотников сбили над территорией аннексированного Крыма и 59 — над акваторией Черного моря.

