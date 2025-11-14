Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...

Среди пострадавших двое детей 7 и 10 лет. 9 раненых госпитализировали, в том числе и беременную женщину.

Он добавил, что информация уточняется, так как спасатели пока не могут достать тело из-под завалов.

В Киеве, предварительно, трое погибших и 26 пострадавших в результате ночной атаки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко и украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в результате российского удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек, еще 24 получили ранения.

В сообщении ГСЧС в ее телеграм-канале говорится, что экстренные службы спасли более 40 человек, сообщается о повреждении по меньшей мере восьми жилых многоэтажных домов.

По данным украинских спасателей, погибший находился в Деснянском районе, где произошел пожар в многоэтажке на уровне 5-8-го этажей. Из дома спасены 14 человек, в том числе ребенок. Один человек деблокирован из-под завалов. В этом же районе произошел пожар в многоэтажном доме на уровне 7-го этажа. Во время тушения спасено девять человек, еще 50 эвакуировано.

Мэр Киева Виталий Кличко пишет, что в результате российского удара по украинской столице в ночь на пятницу были повреждены участки тепловых сетей.

По сообщению украинских СМИ, утром 14 ноября российские войска вновь атаковали Украину баллистическими ракетами. В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения россиянами баллистического оружия с юга.