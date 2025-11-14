USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...

фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2198

В Киеве, предварительно, трое погибших и 26 пострадавших в результате ночной атаки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что информация уточняется, так как спасатели пока не могут достать тело из-под завалов.

Среди пострадавших двое детей 7 и 10 лет. 9 раненых госпитализировали, в том числе и беременную женщину.

* * * 09:23

В ночь на пятницу, 14 ноября, российские войска массированно атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко и украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в результате российского удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек, еще 24 получили ранения.

В сообщении ГСЧС в ее телеграм-канале говорится, что экстренные службы спасли более 40 человек, сообщается о повреждении по меньшей мере восьми жилых многоэтажных домов.

По данным украинских спасателей, погибший находился в Деснянском районе, где произошел пожар в многоэтажке на уровне 5-8-го этажей. Из дома спасены 14 человек, в том числе ребенок. Один человек деблокирован из-под завалов. В этом же районе произошел пожар в многоэтажном доме на уровне 7-го этажа. Во время тушения спасено девять человек, еще 50 эвакуировано.

Мэр Киева Виталий Кличко пишет, что в результате российского удара по украинской столице в ночь на пятницу были повреждены участки тепловых сетей.

По сообщению украинских СМИ, утром 14 ноября российские войска вновь атаковали Украину баллистическими ракетами. В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения россиянами баллистического оружия с юга.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6694
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6329
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 948
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1234
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 704
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1330
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1307
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2951
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2199
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2392
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5484

