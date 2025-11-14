USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Еще 41 семья возвращается в Зангилан

09:36

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

14 ноября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. На этом этапе в Агалы возвращается 41 семья – 110 человек.

Семьи бывших вынужденных переселенцев ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
04:00
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
00:32
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая»
10:35
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
10:20
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
10:28
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
02:55

