Еще 41 семья возвращается в Зангилан

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

14 ноября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. На этом этапе в Агалы возвращается 41 семья – 110 человек.

Семьи бывших вынужденных переселенцев ранее временно проживали в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.