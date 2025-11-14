Что произошло на станции «28 Мая»

В магазине, расположенном в подземном переходе рядом со станцией метро «Джафар Джаббарлы», произошло задымление. По информации ЗАО «Бакинский метрополитен», чтобы предотвратить воздействие дыма на пассажиров, вход и выход со станции временно закрыли, а вентиляционную систему перевели в вытяжной режим.
Движение поездов на станциях «Джафар Джаббарлы» и «28 Мая», а также на перегоне «Джафар Джаббарлы–Хатаи» продолжало осуществляться в штатном режиме.
Входы и выходы станции вновь открыты для пассажиров.
November 14, 2025
*** 10:06
