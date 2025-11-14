USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Что произошло на станции «28 Мая»

видео; обновлено 10:35
10:35 2955

В магазине, расположенном в подземном переходе рядом со станцией метро «Джафар Джаббарлы», произошло задымление. По информации ЗАО «Бакинский метрополитен», чтобы предотвратить воздействие дыма на пассажиров, вход и выход со станции временно закрыли, а вентиляционную систему перевели в вытяжной режим.

Движение поездов на станциях «Джафар Джаббарлы» и «28 Мая», а также на перегоне «Джафар Джаббарлы–Хатаи» продолжало осуществляться в штатном режиме.

Входы и выходы станции вновь открыты для пассажиров.

*** 10:06

В бакинском метро произошло задымление на станции «Джафар Джаббарлы». Вход со стороны «28 Мая» временно перекрыт — на месте дежурит полиция и не пропускает пассажиров внутрь.

По предварительной информации, дым появился на одном из эскалаторов. Специалисты метро проверяют оборудование и выясняют причину инцидента.

Движение поездов не остановлено, но доступ на станцию ограничен до завершения проверки. Пассажирам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6698
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6331
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 955
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1238
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 706
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1334
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1309
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2956
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2199
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2394
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5486

ЭТО ВАЖНО

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6698
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6331
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 955
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1238
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 706
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1334
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1309
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2956
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2199
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2394
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5486
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться