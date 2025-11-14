USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

ФСБ разоблачила «украинского агента»

10:31 903

ФСБ России заявила, что ей удалось предотвратить теракт, в результате которого должен был погибнуть «один из высших должностных лиц российского государства», сообщает «Интерфакс».

В сообщении, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ говорится, что чиновника планировали взорвать «при посещении им захоронения близких родственников на Троекуровском кладбище» в Москве.

Покушение, утверждает ФСБ, пытались организовать украинские спецслужбы, использовав завербованного нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона, двоих ранее судимых граждан РФ с наркозависимостью, а также «проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия».

Выходец из Центральной Азии и россияне задержаны, в ходе обысков, заявили в ФСБ, у них изъяли средства связи, в которых обнаружена «переписка в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб, подтверждающая подготовку покушения».

Кроме того, утверждает ФСБ, была обнаружена «закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта».

На кого готовилось покушение, не уточняется.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6699
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6332
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 958
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1242
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 706
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1336
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1311
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2958
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2199
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2396
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5488

