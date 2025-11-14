USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Трамп распечатал Аляску

10:36 1162

Администрация президента США Дональда Трампа окончательно отменила действовавшие со времен его предшественника Джо Байдена ограничения на добычу нефти и газа на Аляске. Об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам, передает Reuters.

«Отменяя правила 2024 года, мы следуем курсу, заданному президентом Трампом, по раскрытию энергетического потенциала Аляски, созданию рабочих мест для жителей ее северной части и укреплению топливной безопасности Америки», – сказал Бергам.

Последние введенные при Байдене ограничения касались запрета на передачу в аренду для освоения 4,3 млн га федеральных земель на севере штата, входящих в Национальный нефтяной резерв Аляски. Кроме того, принятые в 2024 году правила устанавливали жесткие требования к разработке еще 800 тыс. га территории. Как отмечает агентство, это решение стало важным шагом в реализации энергетической политики Трампа, ориентированной на расширение добычи в США под лозунгом «Бури, детка, бури» (Drill, baby, drill).

Reuters указало, что объединение коренных жителей «Голос арктических инуитов» приветствовало отмену ограничений, подчеркнув, что освоение месторождений обеспечит значимый приток налоговых поступлений в северные районы Аляски.

В январе Трамп заявил, что его администрация вновь разрешит добычу нефти и газа на заповедных землях штата и снимет введенные при Байдене ограничения.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6699
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6332
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 958
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1242
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 706
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1337
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1311
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2958
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2199
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2396
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5488

