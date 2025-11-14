Трамп распечатал Аляску

Администрация президента США Дональда Трампа окончательно отменила действовавшие со времен его предшественника Джо Байдена ограничения на добычу нефти и газа на Аляске. Об этом сообщил министр внутренних дел США Дуглас Бергам, передает Reuters.

«Отменяя правила 2024 года, мы следуем курсу, заданному президентом Трампом, по раскрытию энергетического потенциала Аляски, созданию рабочих мест для жителей ее северной части и укреплению топливной безопасности Америки», – сказал Бергам.

Последние введенные при Байдене ограничения касались запрета на передачу в аренду для освоения 4,3 млн га федеральных земель на севере штата, входящих в Национальный нефтяной резерв Аляски. Кроме того, принятые в 2024 году правила устанавливали жесткие требования к разработке еще 800 тыс. га территории. Как отмечает агентство, это решение стало важным шагом в реализации энергетической политики Трампа, ориентированной на расширение добычи в США под лозунгом «Бури, детка, бури» (Drill, baby, drill).

Reuters указало, что объединение коренных жителей «Голос арктических инуитов» приветствовало отмену ограничений, подчеркнув, что освоение месторождений обеспечит значимый приток налоговых поступлений в северные районы Аляски.

В январе Трамп заявил, что его администрация вновь разрешит добычу нефти и газа на заповедных землях штата и снимет введенные при Байдене ограничения.