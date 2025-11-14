Сахар и фрукты вместо нефти

Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана за январь–октябрь текущего года увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $3 млрд. Как сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, стоимость экспорта продовольственных товаров за год выросла на 19,8%, составив $962,1 млн.

В отчетный период стоимость экспорта сахара увеличилась на 49,6%, фруктов и овощей — на 30%, продукции химической промышленности — на 22,8%, хлопчатобумажной пряжи — на 8,8%, алюминия и изделий из него — на 3,8%.

Объем экспорта аграрной продукции вырос на 27,5%, достигнув $769,7 млн. Экспорт агропромышленной продукции составил $260 млн, а совокупный объем аграрной и агропромышленной продукции увеличился на 19,1% — до $1,03 млрд.