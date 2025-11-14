В Kontakt стартовали крупнейшие скидки года – до 70%!

Первая весть о самой ожидаемой волне скидок года пришла именно от Kontakt. Сеть объявила о начале беспрецедентной акции, масштабы которой поражают воображение. С сегодняшнего дня покупатели могут приобрести все любимые товары Kontakt со скидками до 70% при оплате наличными — отличный шанс воспользоваться предложением «сейчас или никогда».

Кроме того, в этой кампании продумано абсолютно все. Kontakt не только предлагает широкий ассортимент продукции с внушительными скидками, но и предоставляет возможность оплатить выбранный товар частями — до 24 месяцев. Это оптимальное сочетание выгоды и удобства для каждого покупателя.

Теперь посмотрим, какие именно предложения ждут вас в рамках самых грандиозных скидок года:

* Телевизор Hisense модель с диагональю 165 см со скидкой 1000 манатов, ранее стоившая 2000 манатов, теперь доступна всего за 1000 манатов. Благодаря технологии QLED вы сможете насладиться кинематографическим качеством прямо у себя дома — достаточно лишь взять пульт в руки.

* Желаемый смартфон iPhone 16 со скидкой 350 манатов. В эпоху, когда смартфон стал универсальным инструментом для работы, памяти и развлечений, iPhone 16 обеспечивает комфорт во всех сферах. Модель с 128 ГБ памяти и высококачественной камерой сейчас можно приобрести всего за 1900 манатов.

* Робот-пылесос Xiaomi X20 Pro со скидкой 70%. Его цена снизилась с 3000 до 900 манатов. Это не просто техника, а настоящая находка для современного дома — умный помощник, готовый взять уборку на себя.

* Стиральная машина Hisense за 400 манатов. Устройство с загрузкой 6 кг, экономным расходом энергии и бесшумной работой сделает домашние хлопоты значительно легче. Благодаря скидке в 460 манатов — самое время добавить удобства в свой быт.

* Набор кастрюль Tefal 6 за 150 манатов. Шестипредметный комплект из нержавеющей стали станет украшением любой кухни. Для тех, кто ценит вкус и эстетику приготовления, это предложение — настоящая удача.

Помните: выгодные возможности появляются для тех, кто принимает решения вовремя. Поэтому не упустите шанс воспользоваться крупнейшими скидками года и превратите эти дни в период радости и выгоды.

Акция действует во всех магазинах Kontakt, а также на официальном сайте kontakt.az.