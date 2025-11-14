Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан

Армения уже сегодня готова обеспечить транзит грузовиков из Турции в Азербайджан, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Армения уже сегодня может обеспечить транзит грузовиков из Турции через Маргара и Корнидзор в Азербайджан и в обратном направлении. Мы предлагаем это, потому что он уже готов», - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что для «коридора Трампа» будет создана совместно основанная армяно-американская компания, в которой Армения будет иметь решающий голос по вопросам стратегического значения.

Пашинян также заявил, что Армения обсуждает с США два сценария передачи в аренду «Маршрута Трампа» — на 49 или 99 лет. Он отметил, что сроки связаны с инвестициями и их окупаемостью.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян заявлял, что Баку и Ереван могут провести делимитацию некоторых участков в Сюнике для продвижения проекта «Маршрут Трампа».

По его словам, после Вашингтонской декларации стали более конкретными обсуждения по поводу расположения инфраструктуры для «Маршрута Трампа» и участков, которые необходимо для этого делимитировать.

«Даже для начала проектных работ нам нужна рабочая база… Возможно, что в процессе будут внеочередные участки делимитации, чтобы содействовать инфраструктурному развитию TRIPP», - сказал Григорян.

5 сентября 2025 года делегации под руководством Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева посетили приграничные районы на месте, где пройдет будущий «Маршрут Трампа».