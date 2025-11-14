Три сценария для свержения Мадуро

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern Spear) против наркокартелей. Соответствующее сообщение опубликовано им в X.

«Сегодня я объявляю операцию «Южное копье», – написал Хегсет.

Он уточнил, что руководство операцией возложено на Южное командование ВС США, отвечающее за Центральную и Южную Америку и Карибский регион, а также на специально созданное для этой миссии объединенное соединение.

«Эта миссия призвана защитить нашу родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу страну от наркотиков, убивающих население», – заявил Хегсет, не раскрыв иных деталей операции.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили президенту США Дональду Трампу на совещании в Белом доме информацию о возможных силовых мерах против Венесуэлы, которые американские военные могли бы предпринять «в ближайшие дни».

Издание The Daily Telegraph, в свою очередь, указывает, что Трамп, по его оценке, может прибегнуть к одному из трех вариантов действий, направленных на свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Первый сценарий, как отмечает газета, напоминает события в Панаме: в декабре 1989 года американские силы блокировали посольство Ватикана, где укрывался генерал Мануэль Норьега, после чего он капитулировал и был доставлен во Флориду для суда. По аналогии такой план предполагал бы либо высадку морского десанта на побережье неподалеку от Каракаса, либо применение вертолетов, говорится в материале.

Второй вариант связан с использованием дальнобойных средств поражения – по аналогии с ударами по Ирану, Йемену, Ираку и Сирии. Наиболее близким примером издание называет операцию 2011 года, целью которой было свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако, подчеркивает Telegraph, в отличие от Ливии, в Венесуэле «нет оппозиционных деятелей, ожидающих прихода к власти».

Третий сценарий определяется как «засылка шпионов». В качестве исторической параллели приводится совместная операция США и Великобритании против премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка в 1956 году. По данным газеты, Соединенные Штаты уже разместили агентов в Венесуэле.

При этом, подчеркивает издание, любая подобная акция «стала бы возвратом к периоду расцвета американских «банановых войн» XX века в Карибском бассейне» – собирательному обозначению серии военных операций США в странах региона в 1898–1934 годах.