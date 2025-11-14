Американцы обнаружили российский корабль у Гавайев

Береговая охрана США заявила, что в октябре зафиксировала российский военный корабль в 28 км к югу от острова Оаху. Об этом сообщает ТАСС.

«Береговая охрана США 29 октября обнаружила и отследила российский военный корабль возле территориальных вод США, примерно в 15 морских милях (27,8 км) к югу от Оаху», – говорится в опубликованном заявлении. Согласно информации, речь идет о разведывательном корабле «Карелия».

Береговая охрана подчеркнула, что «иностранные военные корабли других стран имеют право проходить за пределами территориальных вод других стран».