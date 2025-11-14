USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Американцы обнаружили российский корабль у Гавайев

11:12 637

Береговая охрана США заявила, что в октябре зафиксировала российский военный корабль в 28 км к югу от острова Оаху. Об этом сообщает ТАСС.

«Береговая охрана США 29 октября обнаружила и отследила российский военный корабль возле территориальных вод США, примерно в 15 морских милях (27,8 км) к югу от Оаху», – говорится в опубликованном заявлении. Согласно информации, речь идет о разведывательном корабле «Карелия».

Береговая охрана подчеркнула, что «иностранные военные корабли других стран имеют право проходить за пределами территориальных вод других стран».

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6703
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6334
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 980
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1258
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 709
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1349
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1320
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2968
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2204
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2399
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5493

