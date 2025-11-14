USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Очередной крупный успех азербайджанской компании METAK

ФОТО; видео
12:00 217

Компания METAK, которая уже 28 лет продолжает свою деятельность в сфере производства строительных материалов, укрепляет свои позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Ежегодно совершенствуя ассортимент продукции, компания смогла в значительной степени заместить импорт на внутреннем рынке. В последние годы же основной целью является увеличение объёмов экспорта и внесение ещё большего вклада в экономику страны.

Международная выставка ISK SODEX, проходящая раз в два года в Стамбуле (Турция) и считающаяся одним из самых престижных мероприятий в мире по отопительным, охлаждающим, вентиляционным, изоляционным и строительным системам, в этом году также запомнилась широкой аудиторией участников и посетителей.

Выставка, проходившая на площади 120 000 м², где более 1000 компаний представили свою продукцию, и которую посетили свыше 200 000 бизнесменов, в очередной раз доказала, что является одной из ведущих промышленных платформ региона и мира. 

Компания METAK, уже во второй раз являясь единственным представителем Азербайджана на этой выставке, и в этом году заняла место среди активных участников. Участие компании не ограничилось лишь демонстрацией продукции, но также имело особое значение с точки зрения укрепления существующих партнерств и расширения возможностей выхода на новые рынки. 

Стенд с демонстрацией пластиковых труб вызвал большой интерес у посетителей выставки. 

https://www.metak.az

https://www.instagram.com/metak.plastik.borular

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6704
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6336
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 984
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1261
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 709
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1351
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1321
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2970
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2205
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2400
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5493

ЭТО ВАЖНО

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6704
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6336
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 984
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1261
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 709
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1351
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1321
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2970
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2205
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2400
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться