Очередной крупный успех азербайджанской компании METAK

Компания METAK, которая уже 28 лет продолжает свою деятельность в сфере производства строительных материалов, укрепляет свои позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Ежегодно совершенствуя ассортимент продукции, компания смогла в значительной степени заместить импорт на внутреннем рынке. В последние годы же основной целью является увеличение объёмов экспорта и внесение ещё большего вклада в экономику страны.

Международная выставка ISK SODEX, проходящая раз в два года в Стамбуле (Турция) и считающаяся одним из самых престижных мероприятий в мире по отопительным, охлаждающим, вентиляционным, изоляционным и строительным системам, в этом году также запомнилась широкой аудиторией участников и посетителей.

Выставка, проходившая на площади 120 000 м², где более 1000 компаний представили свою продукцию, и которую посетили свыше 200 000 бизнесменов, в очередной раз доказала, что является одной из ведущих промышленных платформ региона и мира.

Компания METAK, уже во второй раз являясь единственным представителем Азербайджана на этой выставке, и в этом году заняла место среди активных участников. Участие компании не ограничилось лишь демонстрацией продукции, но также имело особое значение с точки зрения укрепления существующих партнерств и расширения возможностей выхода на новые рынки.

Стенд с демонстрацией пластиковых труб вызвал большой интерес у посетителей выставки.

https://www.metak.az

https://www.instagram.com/metak.plastik.borular