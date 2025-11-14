Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана

«С прошлой ночи наши службы экстренной помощи работают на местах российских ударов. На данный момент известно о десятках раненых, среди них дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Выражаю соболезнования их семьям и близким. В атаке были использованы около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.

Это была преднамеренная атака, рассчитанная на нанесение максимального вреда людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве повреждены десятки жилых домов. Посольство Азербайджана было зацеплено обломками ракеты «Искандер».

Главной целью удара стал Киев, удары также пришлись по Киевской, Харьковской и Одесской областям. По предварительным данным, сегодня утром в Сумской области россияне применили ракету «Циркон». Министр внутренних дел Игорь Клименко уже сообщил о ходе спасательных работ на местах. Благодарю всех, кто помогает нашим людям. Командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко также доложил о результатах работы нашей ПВО. Благодарю наших воинов за их эффективные действия», - говорится в сообщении.