Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана

11:28 1261

В ходе ночной атаки России на Киев осколки ракеты «Искандер» попали в здание посольства Азербайджана, написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

«С прошлой ночи наши службы экстренной помощи работают на местах российских ударов. На данный момент известно о десятках раненых, среди них дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Выражаю соболезнования их семьям и близким. В атаке были использованы около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.

Это была преднамеренная атака, рассчитанная на нанесение максимального вреда людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве повреждены десятки жилых домов. Посольство Азербайджана было зацеплено обломками ракеты «Искандер».

Главной целью удара стал Киев, удары также пришлись по Киевской, Харьковской и Одесской областям. По предварительным данным, сегодня утром в Сумской области россияне применили ракету «Циркон». Министр внутренних дел Игорь Клименко уже сообщил о ходе спасательных работ на местах. Благодарю всех, кто помогает нашим людям. Командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко также доложил о результатах работы нашей ПВО. Благодарю наших воинов за их эффективные действия», - говорится в сообщении.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6704
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6336
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 984
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1262
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 709
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1351
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1321
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2971
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2206
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2400
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5494
