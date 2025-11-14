Коррупционный скандал грозит Киеву потерей европейских миллионов

Евросоюз может пересмотреть подход к финансированию энергетического сектора Украины после того, как крупное расследование выявило коррупционную схему на сумму около $100 млн, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Один из высокопоставленных представителей ЕС заявил, что выявленная «повсеместная коррупция вызывает отвращение» и может «серьезно навредить» репутации Украины в глазах доноров.

Часть европейских стран теперь требует от Киева конкретных гарантий прозрачности перед дальнейшим выделением средств. «Комиссии, несомненно, придется пересмотреть то, как она расходует деньги на энергетический сектор», – отметил один из источников Politico, добавив, что Украине необходимо уделять больше внимания контролю за использованием средств.

По мнению дипломатов, Киеву предстоит усилить меры прозрачности, чтобы сохранить доверие партнеров. «Это шанс очиститься и стать сильнее», — подчеркнул источник издания.

Ранее Politico сообщало, что канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора потребовал от президента Украины Владимира Зеленского решительных действий в ответ на крупный коррупционный скандал в Киеве.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о масштабной операции по расследованию коррупционных схем в энергетике страны. Организатором схемы называли бизнесмена Тимура Миндича, который давно считается соратником Зеленского. По данным НАБУ, участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.