Трамп доверяет арабам, а разведка – нет

Пентагон выражает обеспокоенность, что возможная продажа Саудовской Аравии истребителей F-35 может привести к утечке секретных технологий в Китай, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа и руководство Саудовской Аравии прорабатывают сделку, которая позволит Вашингтону поставить Эр-Рияду 48 истребителей F-35. При этом Пентагон выражает обеспокоенность возможными утечками технологий: в подготовленном разведывательным управлением докладе отмечается, что оборонное сотрудничество Китая и Саудовской Аравии, а также разведывательная деятельность Пекина могут представлять потенциальную угрозу в случае заключения сделки по F-35.

В Минобороны также обеспокоены, что продажа истребителей Саудовской Аравии может поставить под угрозу военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, поскольку в настоящее время еврейское государство остается единственной страной региона, обладающей F-35. По информации The New York Times, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и его помощники также призывают США продолжить переговоры о предоставлении Эр-Рияду поддержки в разработке гражданской ядерной программы.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где состоится его встреча с Трампом. Оборонное соглашение станет одной из ключевых тем переговоров. Стороны также планируют обсудить возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединение к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравии главным условием подобных шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на выработке условий соглашения с Вашингтоном в сфере обороны.