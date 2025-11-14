USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Трамп доверяет арабам, а разведка – нет

11:44 267

Пентагон выражает обеспокоенность, что возможная продажа Саудовской Аравии истребителей F-35 может привести к утечке секретных технологий в Китай, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа и руководство Саудовской Аравии прорабатывают сделку, которая позволит Вашингтону поставить Эр-Рияду 48 истребителей F-35. При этом Пентагон выражает обеспокоенность возможными утечками технологий: в подготовленном разведывательным управлением докладе отмечается, что оборонное сотрудничество Китая и Саудовской Аравии, а также разведывательная деятельность Пекина могут представлять потенциальную угрозу в случае заключения сделки по F-35.

В Минобороны также обеспокоены, что продажа истребителей Саудовской Аравии может поставить под угрозу военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке, поскольку в настоящее время еврейское государство остается единственной страной региона, обладающей F-35. По информации The New York Times, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд и его помощники также призывают США продолжить переговоры о предоставлении Эр-Рияду поддержки в разработке гражданской ядерной программы.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где состоится его встреча с Трампом. Оборонное соглашение станет одной из ключевых тем переговоров. Стороны также планируют обсудить возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединение к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравии главным условием подобных шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на выработке условий соглашения с Вашингтоном в сфере обороны.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6706
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6339
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 990
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1267
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 712
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1354
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1325
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2973
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2207
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2400
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5495

ЭТО ВАЖНО

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6706
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6339
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 990
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1267
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 712
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1354
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1325
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2973
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2207
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2400
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5495
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться