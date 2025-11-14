USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

МЧС предупреждает: Берегите детей!

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам в связи с вопросами безопасности детей.

В сообщении ведомства говорится: «С сожалением приходится констатировать, что, несмотря на проводимую МЧС массовую разъяснительную работу, фиксируются случаи оставления несовершеннолетних в опасном или беспомощном положении из-за безответственности и халатности некоторых родителей.

При поступлении информации о подобных случаях, благодаря оперативным действиям спасателей МЧС несовершеннолетних детей спасают и передают членам их семей или родственникам».

В министерстве отметили, что только за первые 13 дней ноября благодаря оперативным мероприятиям, проведенным спасателями МЧС, были спасены 22 ребенка. Анализ показывает, что подобные случаи в основном происходят из-за того, что дети остаются без присмотра чаще всего одни в квартирах и других помещениях.

«В связи с этим, принимая во внимание наличие в квартирах электро- и газовых приборов, открытых балконов и окон, тяжелых предметов, которые могут упасть, химических веществ, режущих инструментов и т.п., то есть всего того, что может представлять угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, а также то, что оставление детей без присмотра в лифтах, во дворах, на улицах, в автомобилях и других местах может привести к нежелательным последствиям, МЧС в очередной раз призывает родителей быть внимательными к детям и не оставлять их без присмотра», - заявили в ведомстве.

