Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»

Лидеры Армении и Азербайджана в Копенгагене обсуждали строительство в первую очередь линий электропередачи и газопровода по «Маршруту Трампа». Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на конференции в Ереване.

«Не скрою, мы с президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым) в Копенгагене затрагивали вопрос, и предварительно пришли к тому, что быстрее всего получится строительство линии электропередачи и газопровода», - сказал Пашинян.

Армянский премьер выразил надежду, что в ходе дальнейших обсуждений этот вопрос получит более конкретные очертания. Пашинян добавил, что никаких препятствий для реализации проекта нет.

Алиев и Пашинян встретились в Копенгагене 2 октября. Как сообщал официальный сайт президента Азербайджана, лидеры подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом. Алиев и Пашинян в очередной раз подтвердили готовность работать над дальнейшим укреплением мира между Арменией и Азербайджаном. Они также договорились продолжать реализацию мер по укреплению доверия и продолжать взаимные контакты.