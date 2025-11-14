Украина готовится к «вечной войне»

Как сообщает Reuters, с учетом российского наступления — медленного и сопровождающегося значительными потерями — мало кто ожидает скорого заключения мирного соглашения.

Украинский город Покровск в Донецкой области находится под угрозой падения, в то время как Россия усиливает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру перед зимним периодом.

По мнению издания, обе стороны, по-видимому, готовят население и экономику к возможному продолжению войны в течение еще нескольких лет.

По данным отраслевых экспертов, на территории Украины действует несколько сотен оружейных компаний разных масштабов. По оценкам, производство беспилотников в 2025 году может достичь 4 миллионов единиц, при этом некоторые аналитики допускают, что эта цифра могла бы удвоиться при достаточном внешнем финансировании.

Сотрудница Chatham House Ukraine Ярослава Барбьери отмечает, что затяжной характер конфликта привел к тому, что многие украинцы рассматривают военную службу как «билет в один конец на фронт», поскольку командование не спешит увольнять опытных военнослужащих даже после длительной службы.

Как напоминает Reuters, ранее призывники и добровольцы после начала вторжения подписывали бессрочные контракты, действовавшие до окончания войны. Сейчас обсуждается, что новые военнослужащие будут служить около пяти лет, при этом после увольнения солдаты не смогут быть повторно призваны как минимум год или дольше.

Издание отмечает, что остается вопросом, сможет ли украинская армия реализовать заявленные показатели, поскольку усилий по компенсированию дефицита за счет развития производства беспилотников пока недостаточно. По некоторым оценкам, численность российских войск в последнем сражении за Покровск временами превышала численность украинских защитников в девять раз.