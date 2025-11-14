USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Украина готовится к «вечной войне»

12:03 233

Украинский город Покровск в Донецкой области находится под угрозой падения, в то время как Россия усиливает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру перед зимним периодом.

Как сообщает Reuters, с учетом российского наступления — медленного и сопровождающегося значительными потерями — мало кто ожидает скорого заключения мирного соглашения.

По мнению издания, обе стороны, по-видимому, готовят население и экономику к возможному продолжению войны в течение еще нескольких лет.

По данным отраслевых экспертов, на территории Украины действует несколько сотен оружейных компаний разных масштабов. По оценкам, производство беспилотников в 2025 году может достичь 4 миллионов единиц, при этом некоторые аналитики допускают, что эта цифра могла бы удвоиться при достаточном внешнем финансировании.

Сотрудница Chatham House Ukraine Ярослава Барбьери отмечает, что затяжной характер конфликта привел к тому, что многие украинцы рассматривают военную службу как «билет в один конец на фронт», поскольку командование не спешит увольнять опытных военнослужащих даже после длительной службы.

Как напоминает Reuters, ранее призывники и добровольцы после начала вторжения подписывали бессрочные контракты, действовавшие до окончания войны. Сейчас обсуждается, что новые военнослужащие будут служить около пяти лет, при этом после увольнения солдаты не смогут быть повторно призваны как минимум год или дольше.

Издание отмечает, что остается вопросом, сможет ли украинская армия реализовать заявленные показатели, поскольку усилий по компенсированию дефицита за счет развития производства беспилотников пока недостаточно. По некоторым оценкам, численность российских войск в последнем сражении за Покровск временами превышала численность украинских защитников в девять раз.

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6713
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6340
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 999
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1272
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 716
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1356
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1327
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2978
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2209
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2405
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5496

ЭТО ВАЖНО

Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах
04:00 6713
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы
Нападки армянской диаспоры на Баку из-за Газы наш обзор; все еще актуально
00:32 6340
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
Пашинян: «Не скрою, мы с Алиевым обсуждали…»
11:46 999
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
Зеленский сообщил о попадании в посольство Азербайджана
11:28 1272
Три сценария для свержения Мадуро
Три сценария для свержения Мадуро
10:54 716
Сахар и фрукты вместо нефти
Сахар и фрукты вместо нефти
10:48 1356
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
Пашинян о транзите из Турции в Азербайджан
10:51 1327
Что произошло на станции «28 Мая»
Что произошло на станции «28 Мая» видео; обновлено 10:35
10:35 2978
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... фото; видео; обновлено 10:20
10:20 2209
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза
Атакован порт в Новороссийске: повреждена крупная нефтебаза добавлено видео
10:28 2405
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər
02:55 5496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться