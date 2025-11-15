США игнорируют угрозы Китая и усиливают Тайвань

США впервые с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года одобрили продажу Тайваню истребителей и авиационного оборудования на сумму $330 млн. Об этом сообщает Reuters.

«Это поможет повысить способность получателя (вооружений) противостоять текущим и будущим угрозам за счет поддержания боеготовности парка самолетов F-16, C-130 и других воздушных платформ», – сообщили в Пентагоне.

Администрация президента Тайваня Лая Циндэ поблагодарила США за активизацию систематических поставок оружия и поддержку укрепления обороноспособности острова. «Углубление партнерства Тайваня и США в области безопасности является важным краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении.

По информации Минобороны Тайваня, первые поставки в рамках нового контракта начнутся в течение месяца. Эти вооружения позволят поддерживать боеготовность ВВС острова, укреплять противовоздушную оборону и повышать способность Тайваня реагировать на возможные вторжения КНР, включая действия в так называемой «серой зоне» – акватории вокруг острова.

Хотя США имеют официальные дипломатические отношения с Пекином, они поддерживают неофициальные связи с Тайванем и остаются главным поставщиком оружия, обязуясь предоставлять острову средства самообороны. Это особенно важно на фоне регулярных учений вооруженных сил Китая в море и воздухе вокруг Тайваня, которые, по мнению тайваньских властей, направлены на оказание давления на остров. Реальных боевых действий пока не происходило, однако Пекин не исключает применения силы для установления контроля над Тайванем.