На здание Пентагона повесили новую табличку

Бронзовые таблички, провисевшие более семи десятилетий на здании Пентагона, заменили новыми с надписью «Военное министерство» (Department of War), отражающей современное официальное название структуры. Об этом сообщили в ведомстве.

Глава министерства Пит Хегсет, закрепивший последний шуруп на одной из табличек, отметил, что нынешнее название «отражает новый дух ведомства». Каждая табличка весит около 27 кг и имеет размеры примерно 75 на 50 см.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что переименование Минобороны США может стоить около $2 млрд. В рамках проекта предстоит заменить тысячи табличек, вывесок, бланков и других предметов с указанием названия ведомства, при этом только обновление бланков и вывесок, по оценке канала, может обойтись в $1 млрд.

В начале сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство, подчеркнув, что это название «более подходящее с учетом мировой обстановки».

Напомним, военное министерство США первоначально существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году получило современное название Министерство обороны США.