USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

На здание Пентагона повесили новую табличку

13:23 940

Бронзовые таблички, провисевшие более семи десятилетий на здании Пентагона, заменили новыми с надписью «Военное министерство» (Department of War), отражающей современное официальное название структуры. Об этом сообщили в ведомстве.

Глава министерства Пит Хегсет, закрепивший последний шуруп на одной из табличек, отметил, что нынешнее название «отражает новый дух ведомства». Каждая табличка весит около 27 кг и имеет размеры примерно 75 на 50 см.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что переименование Минобороны США может стоить около $2 млрд. В рамках проекта предстоит заменить тысячи табличек, вывесок, бланков и других предметов с указанием названия ведомства, при этом только обновление бланков и вывесок, по оценке канала, может обойтись в $1 млрд.

В начале сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Военное министерство, подчеркнув, что это название «более подходящее с учетом мировой обстановки».

Напомним, военное министерство США первоначально существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в национальное военное ведомство, а в 1949 году получило современное название Министерство обороны США.

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 74
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 30
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 144
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4408
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5389
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4051
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 657
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4497
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1607
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3586
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182

ЭТО ВАЖНО

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 74
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 30
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 144
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4408
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5389
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4051
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 657
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4497
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1607
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3586
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться