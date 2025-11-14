USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Удар по рынку в украинском Черноморске: есть погибшие и пострадавшие

фото
13:26 718

Российские военные утром в пятницу, 14 ноября, атаковали местный рынок в городе Черноморске Одесской области, погибли два человека, еще семеро пострадали, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, среди раненых есть люди в тяжелом состоянии. Информация о числе пострадавших уточняется.

В результате удара в Черноморске повреждены городская площадь, фасады магазинов и частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже. На месте работают все экстренные службы, добавил Кипер.

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 79
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 33
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 145
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4411
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5389
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4055
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 658
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4498
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1608
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3586
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182

ЭТО ВАЖНО

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 79
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 33
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 145
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4411
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5389
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4055
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 658
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4498
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1608
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3586
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться