Удар по рынку в украинском Черноморске: есть погибшие и пострадавшие

Российские военные утром в пятницу, 14 ноября, атаковали местный рынок в городе Черноморске Одесской области, погибли два человека, еще семеро пострадали, сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, среди раненых есть люди в тяжелом состоянии. Информация о числе пострадавших уточняется.

В результате удара в Черноморске повреждены городская площадь, фасады магазинов и частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже. На месте работают все экстренные службы, добавил Кипер.