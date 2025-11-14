Рекордная помощь Украине от Германии

Бундестаг согласовал проект бюджета Германии на 2026 год, который предусматривает финансовую помощь для Украины в размере €11,5 млрд. Об этом сообщает агентство DPA.

Уточняется, что заседание комитета длилось около 15 часов. Изначально немецкое правительство планировало потратить на помощь Киеву €8,5 млрд, но в результате правящая коалиция решила выделить дополнительные €3 млрд. Эти средства, как пишет агентство, пойдут на поставку артиллерийских боеприпасов, беспилотников, бронетранспортеров, а также «на замену» двух систем ПВО Patriot.

В Министерстве обороны Германии уже заявили, что это самая масштабная финансовая помощь Украине, которую страна когда-либо закладывала в бюджет.

Накануне Евросоюз перевел Украине последние средства по программе ERA, которая финансировалась за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка. Проект Resilience Activity (ERA) финансировался Агентством США по международному развитию (USAID) и был направлен на поддержку экономической устойчивости Украины. После прихода к власти президента США Дональда Трампа деятельность USAID была прекращена, а ее программы были переданы в ведение Госдепа.