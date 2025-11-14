Дроны атакуют снова: пожар на саратовском НПЗ

Украинские беспилотники второй раз за неделю нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» в Саратовской области, в результате чего возник пожар, сообщает The Moscow Times.

Об атаке дронов по НПЗ пишут Astra, Exilenova+ и ряд украинских телеграм-каналов со ссылкой на местные сообщества в соцсетях. «Сейчас наши репортеры фиксируют пожар после атаки в Саратове», – отмечает Exilenova+. О поражении «уже не первый раз» саратовского НПЗ сообщает российский телеграм-канал «Военкор Котенок».

Это уже шестая атака на завод с начала осени и восьмая с начала года. Проектная мощность предприятия составляет 140 тыс. баррелей нефти в сутки, оно является одним из ключевых поставщиков бензина и дизельного топлива для европейской части России. В Генштабе ВСУ отмечали, что завод, выпускающий более 20 наименований продукции, включая бензины, мазут, дизельное топливо и вакуумный газойль, «задействован в обеспечении потребностей» российских войск.

На публикуемых в соцсетях кадрах видно зарево пожара, разгоревшегося в районе НПЗ, а также вспышки от выстрелов из зенитных орудий и автоматов по летящим дронам. Предыдущая атака на завод произошла 11 ноября, тогда также была зафиксирована серия взрывов и пожар.