Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Дроны атакуют снова: пожар на саратовском НПЗ

13:53 851

Украинские беспилотники второй раз за неделю нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) «Роснефти» в Саратовской области, в результате чего возник пожар, сообщает The Moscow Times.

Об атаке дронов по НПЗ пишут Astra, Exilenova+ и ряд украинских телеграм-каналов со ссылкой на местные сообщества в соцсетях. «Сейчас наши репортеры фиксируют пожар после атаки в Саратове», – отмечает Exilenova+. О поражении «уже не первый раз» саратовского НПЗ сообщает российский телеграм-канал «Военкор Котенок».

Это уже шестая атака на завод с начала осени и восьмая с начала года. Проектная мощность предприятия составляет 140 тыс. баррелей нефти в сутки, оно является одним из ключевых поставщиков бензина и дизельного топлива для европейской части России. В Генштабе ВСУ отмечали, что завод, выпускающий более 20 наименований продукции, включая бензины, мазут, дизельное топливо и вакуумный газойль, «задействован в обеспечении потребностей» российских войск.

На публикуемых в соцсетях кадрах видно зарево пожара, разгоревшегося в районе НПЗ, а также вспышки от выстрелов из зенитных орудий и автоматов по летящим дронам. Предыдущая атака на завод произошла 11 ноября, тогда также была зафиксирована серия взрывов и пожар.

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 89
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 36
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 150
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4415
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5390
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4058
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 661
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4499
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1612
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3587
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182

ЭТО ВАЖНО

