Мадуро просит у Трампа мира

13:57

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту США Дональду Трампу, призвав его «не провоцировать» еще один вооруженный конфликт.

На митинге в Каракасе журналист CNN спросил Мадуро, какое послание он бы передал американскому народу. В ответ венесуэльский президент заявил, что люди из Соединенных Штатов и Венесуэлы должны объединиться ради мира на всем континенте: «Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана».

На вопрос, есть ли у него послание президенту США Дональду Трампу, Мадуро ответил по-английски: «Да, мир, да, мир». Как сообщает CNN, Мадуро не дал прямого ответа на вопрос, обеспокоен ли он возможной «агрессией» со стороны США. Вместо этого он ответил, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

Вооруженные силы США с начала сентября наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы. Американские власти заявляют, что их действия направлены на борьбу с наркотрафиком. К настоящему моменту американские военные нанесли как минимум 19 ударов по предполагаемым контрабандистам наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана, погибли 76 человек.

Мадуро утверждает, что США под предлогом борьбы с наркотрафиком хотят спровоцировать военный конфликт. Он обвинил американские власти в попытке захватить природные ресурсы и установить «марионеточное правительство». Трамп же пригрозил Венесуэле ударами по суше. 12 ноября в Карибский бассейн вошел крупнейший американский авианосец USS Gerald R., присоединившись к восьми другим кораблям ВМС США в регионе. The Associated Press писало, что у берегов Венесуэлы авианосец окажется через несколько дней. В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). По его словам, цель миссии — обеспечить безопасность США и устранить угрозу от наркотеррористов. «Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — сказал он.

