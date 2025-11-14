Ереван хочет достичь финала с Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном ведутся переговоры о подписании итогового мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Министр отметил, что вашингтонские договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном, уже принесли ряд практических результатов.
На встрече была отмечена позитивная динамика в отношениях между Арменией и Турцией. Было заявлено, что период напряженности на Южном Кавказе завершился и начинается этап новых возможностей, который принесет большую пользу региону.
После достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нужно смотреть вперед и думать о развитии региона как общего пространства. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря о темах, которые планируется обсудить на сегодняшней встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, находящимся с визитом в Грузии.
По словам Папуашвили, и Армения, и Азербайджан проводят правильную политику в том смысле, что стремятся сотрудничать со всеми направлениями и партнерами ради блага своих народов.
«После достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нужно смотреть вперед и думать о развитии региона как общего пространства. Мы все должны укреплять друг друга в деле, которое важно для каждой страны. Речь идет об укреплении суверенитета и повышении благосостояния населения», - сказал он.