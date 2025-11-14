Ереван хочет достичь финала с Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном ведутся переговоры о подписании итогового мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Министр отметил, что вашингтонские договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном, уже принесли ряд практических результатов.

На встрече была отмечена позитивная динамика в отношениях между Арменией и Турцией. Было заявлено, что период напряженности на Южном Кавказе завершился и начинается этап новых возможностей, который принесет большую пользу региону.