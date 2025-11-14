В Азербайджане выросла средняя заработная плата

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-сентябре текущего года составила 1088 манатов, что на 9,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

По состоянию на 1 октября численность наемных работников в экономике страны достигла 1 781,4 тыс. человек. Из них 863,2 тыс. работали в государственном секторе, а 918,2 тыс. — в негосударственном.

Среди наемных работников 18,8% были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,1% — в образовании, 13,9% — в промышленности, 8,5% — в здравоохранении и социальных услугах, 6,7% — в строительстве, 6,3% — в государственном управлении, обороне и социальной защите. Кроме того, 4,5% работали в транспорте и складском хозяйстве, 4% — в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% — в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% — в финансовой и страховой деятельности, а 14,5% — в других сферах экономики.

Потребительские цены в Азербайджане в январе–октябре 2025 года увеличились на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 6,79%, непродовольственные товары — на 2,6%, платные услуги — на 6,6%.

В октябре годовая инфляция составила 5,5%. Продовольственные товары, алкоголь и табак подорожали на 8,2%, непродовольственные товары — на 2,5%, платные услуги — на 5,6%.

По сравнению с сентябрем цены в октябре выросли на 0,5%. Продовольственные товары, напитки и табак подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,3%, а платные услуги — на 0,4%.