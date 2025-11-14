USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

В Азербайджане выросла средняя заработная плата

14:18 710

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-сентябре текущего года составила 1088 манатов, что на 9,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

По состоянию на 1 октября численность наемных работников в экономике страны достигла 1 781,4 тыс. человек. Из них 863,2 тыс. работали в государственном секторе, а 918,2 тыс. — в негосударственном.

Среди наемных работников 18,8% были заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 18,1% — в образовании, 13,9% — в промышленности, 8,5% — в здравоохранении и социальных услугах, 6,7% — в строительстве, 6,3% — в государственном управлении, обороне и социальной защите. Кроме того, 4,5% работали в транспорте и складском хозяйстве, 4% — в профессиональной, научной и технической деятельности, 2,4% — в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 2,3% — в финансовой и страховой деятельности, а 14,5% — в других сферах экономики.

Потребительские цены в Азербайджане в январе–октябре 2025 года увеличились на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 6,79%, непродовольственные товары — на 2,6%, платные услуги — на 6,6%.

В октябре годовая инфляция составила 5,5%. Продовольственные товары, алкоголь и табак подорожали на 8,2%, непродовольственные товары — на 2,5%, платные услуги — на 5,6%.

По сравнению с сентябрем цены в октябре выросли на 0,5%. Продовольственные товары, напитки и табак подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,3%, а платные услуги — на 0,4%.

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 99
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 40
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 154
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4422
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5391
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4062
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 663
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4502
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1616
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3588
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182

ЭТО ВАЖНО

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 99
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 40
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 154
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4422
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5391
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4062
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 663
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4502
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1616
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3588
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться