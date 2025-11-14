Кому квартиры в Ханкенди?

В Ханкенди на продажу будут выставлены квартиры. Об этом сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Специальный представитель президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов заявил, что после строительства в городе многоэтажных многоквартирных домов предпринимателями квартиры будут предложены для продажи.

По его словам, поступило большое количество обращений от граждан, желающих приобрести жилье в Ханкенди. Покупка будет возможна как за наличные, так и в ипотеку. На основе договоров, заключенных предпринимателями с банками, гражданам предоставят возможность приобретать квартиры в ипотеку. Он отметил, что предпринимателям будет оказана необходимая государственная поддержка для обеспечения прозрачного и удобного хода процесса.