USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Кому квартиры в Ханкенди?

14:24 1278

В Ханкенди на продажу будут выставлены квартиры. Об этом сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Специальный представитель президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов заявил, что после строительства в городе многоэтажных многоквартирных домов предпринимателями квартиры будут предложены для продажи.

По его словам, поступило большое количество обращений от граждан, желающих приобрести жилье в Ханкенди. Покупка будет возможна как за наличные, так и в ипотеку. На основе договоров, заключенных предпринимателями с банками, гражданам предоставят возможность приобретать квартиры в ипотеку. Он отметил, что предпринимателям будет оказана необходимая государственная поддержка для обеспечения прозрачного и удобного хода процесса.

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 102
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 41
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 156
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4424
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5392
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4063
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 663
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4503
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1616
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3588
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182

ЭТО ВАЖНО

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 102
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 41
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 156
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4424
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5392
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4063
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 663
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4503
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1616
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3588
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться