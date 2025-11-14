Мобильная медицинская акция в Джебраиле

Министерство здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.

В рамках акции мобильная бригада провела обследования по основным направлениям медицинской реабилитации: неврологии, артрологии, дерматологии, гинекологии, физиотерапии и детской реабилитации. Также со стороны неврологов были выполнены электромиография (ЭМГ) и другие обследования. Жители, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, получили профессиональные рекомендации и назначения на дальнейшее лечение.

Особое внимание было уделено раннему выявлению заболеваний позвоночника, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, кожных и сосудисто-мозговых патологий у лиц среднего возраста. Помимо этого, проведена диагностика сколиоза и других вертеброгенных нарушений у граждан трудоспособного возраста (от 16 до 65 лет), а также обследование детей в возрасте до 14 лет.

Физиотерапевты и реабилитологи НИИ предоставили участникам мероприятия профилактические рекомендации. Было доведено до внимания, что при проведении физиотерапии следует учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания и уровень жизненной активности. Кроме того, грамотно подобранная физиотерапия, в сочетании с медикаментозным лечением, способствует ускоренной и эффективной реабилитации.