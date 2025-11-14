USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Мобильная медицинская акция в Джебраиле

Минздрав заявляет
14:26

Министерство здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории продолжает проводить комплексные медицинские обследования местного населения, связанные с выявлением различных заболеваний, а также информационно-просветительские акции на тему здорового образа жизни.

Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 14 ноября. В ходе акции медперсонал (артролог, невролог, терапевт, педиатр, дерматовенеролог, гинеколог, физиотерапевт-реабилитолог, а также квалифицированные медицинские сестры) НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения провел выездные осмотры населения Джебраильского района.

В рамках акции мобильная бригада провела обследования по основным направлениям медицинской реабилитации: неврологии, артрологии, дерматологии, гинекологии, физиотерапии и детской реабилитации. Также со стороны неврологов были выполнены электромиография (ЭМГ) и другие обследования. Жители, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, получили профессиональные рекомендации и назначения на дальнейшее лечение.

Особое внимание было уделено раннему выявлению заболеваний позвоночника, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, кожных и сосудисто-мозговых патологий у лиц среднего возраста. Помимо этого, проведена диагностика сколиоза и других вертеброгенных нарушений у граждан трудоспособного возраста (от 16 до 65 лет), а также обследование детей в возрасте до 14 лет.

Физиотерапевты и реабилитологи НИИ предоставили участникам мероприятия профилактические рекомендации. Было доведено до внимания, что при проведении физиотерапии следует учитывать возраст пациента, основные и сопутствующие заболевания и уровень жизненной активности. Кроме того, грамотно подобранная физиотерапия, в сочетании с медикаментозным лечением, способствует ускоренной и эффективной реабилитации.

Всего в рамках акции медицинский осмотр прошли около 220 человек.

Министерство здравоохранения еще раз напоминает, что подобные выездные акции на освобожденных территориях будут продолжены. Это часть долгосрочной стратегии по построению устойчивой системы здравоохранения в рамках программы «Великое возвращение», которая возвращает людям не только дома, но и уверенность в том, что забота о здоровье — приоритет государства.

