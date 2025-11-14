Начальник госслужбы принял граждан в Мингячевире

USD 1.7000
14 ноября начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов в административном здании Мингячевирской городской организации партии «Ени Азербайджан» принял граждан, зарегистрированных в городах Мингячевир, Евлах, Агдаш, Гёйчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир и соответствующих районах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом приема состоялось посещение памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, к которому были возложены цветы, где с уважением была почтена его светлая память.

На приеме были заслушаны обращения 22 граждан, в том числе семьи шехида и пятерых участников войны.

Граждане обращались в госслужбу по вопросам поступления на действительную военную службу или трудоустройства, определения места будущей действительной военной службы своих детей и т.д. 

Начальник госслужбы Мурсал Ибрагимов в ходе приема выслушал обращение каждого гражданина, дал соответствующие поручения по всестороннему изучению поднятых вопросов и их решению в сжатые сроки в соответствии с требованиями законодательства. 

Часть обращений граждан была решена на месте, а ряд вопросов взят на контроль для проведения расследования. Обращения, не относящиеся к компетенции госслужбы, были перенаправлены в соответствующие структуры.

