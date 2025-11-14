USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили

фото
14:46 663

14 ноября в городе Ханкенди состоялось XXVII пленарное заседание Конференции органов специальных служб тюркских государств на тему «Роль органов специальных служб в обеспечении безопасности международных транспортных линий». Об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности Азербайджана.

В мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев, начальник Службы внешней разведки генерал-полковник Орхан Султанов, руководители соответствующих служб Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также в качестве почетного гостя представитель из Венгрии.

Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев выступил с обширной речью по теме пленарного заседания, зачитав обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам мероприятия. Отметив, что многочисленные угрозы международной стабильности в современную эпоху не обошли стороной безопасность мировых транспортных и коммуникационных линий, а также расположение тюркских государств на важных транспортных сетях, начальник Службы заявил, что для обеспечения безопасности этих транспортных маршрутов важно постоянно укреплять сотрудничество в соответствующей области между упомянутыми странами, постоянно мобилизовать совместные усилия и проводить более интенсивный обмен информацией.

Генерал-полковник Али Нагиев подробно рассказал о роли спецслужб в обеспечении безопасной эксплуатации международных транспортных и коммуникационных линий, их защите от международного терроризма, транснациональной организованной преступности, контрабанды и других негативных проявлений.

Было подчеркнуто, что некоторые деструктивные круги всячески пытаются воспрепятствовать реализации Зангезурского коридора, являющегося важной составляющей частью Срединного коридора, простирающегося от Дальнего Востока до Европы, и этот фактор ставит обеспечение надежной безопасности в указанном направлении в число важных задач.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями других участников и взаимными обсуждениями, в конце был подписан итоговый документ пленарного заседания. 

