Коррупционный скандал в Украине: НАБУ обнаружило $100 млн хищений

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило, что через офис фигурантов схемы хищения в энергетической сфере страны прошло около $100 млн. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос, передает «Украинская правда».

«Мы во время документирования установили, что через офис так или иначе прошло около $100 млн. Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем», – заявил Кривонос.

Он пояснил, что следующим этапом расследования будет финансовая проверка.

«В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов – а мы изъяли интересные документы – мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах – за рубежом, в каких-то юрисдикциях», – уточнил директор НАБУ.

Он добавил, что предстоит «очень кропотливая следственная работа», в рамках которой бюро будет взаимодействовать как с украинскими государственными органами, включая Службу государственного мониторинга, так и с иностранными юрисдикциями для отслеживания движения средств.

По словам Кривоноса, следователям предстоит проследить операции через государственные и частные банки, а также за границу, включая использование криптовалюты фигурантами. Для этого может потребоваться помощь правоохранительных органов других стран и создание совместных следственных групп.

Напомним, утром 10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

Госпогранслужба Украины заявила, что фигурант масштабного коррупционного дела в энергетической сфере Тимур Миндич выехал из Украины «на законных основаниях».

Позднее в антикоррупционных органах Украины сообщили о проведении масштабной операции в энергетической сфере. Там рассказали, что преступная организация выстроила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов.

Министерство юстиции Украины официально подтвердило, что министра Галущенко привлекли к следственным действиям в рамках уголовного производства, касающегося коррупционных злоупотреблений в «Энергоатоме».

Позже НАБУ и САП сообщили о подозрении семи фигурантов данного дела. Кроме того, Нацбюро объявило о подозрении бывшего вице-премьера Чернышова.

Кабмин на фоне масштабного коррупционного скандала решил досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании «Энергоатом» и отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу Людмилу Зорину, которая, по версии НАБУ и САП, была сотрудницей бэк-офиса АО «НАЭК «Энергоатом» в деле бизнесмена Тимура Миндича об «откатах».