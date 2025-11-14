USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Пошлины, проверки и высокие цены: Газа под контролем ХАМАС

14:59 303

Палестинское движение ХАМАС вместе с созданными им административными структурами усиливает контроль над районами сектора Газа, покинутыми израильскими войсками в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинские источники и аналитиков.

По данным собеседников агентства, административные и силовые структуры ХАМАС на подконтрольных территориях вводят новые пошлины на частные поставки, включая топливо и сигареты, чтобы пополнить собственный бюджет. Одновременно радикалы контролируют цены на продукты и другие товары в магазинах и на рынках, применяя штрафные санкции к торговцам. С момента установления режима прекращения огня ХАМАС также казнил несколько десятков палестинцев, обвиненных в сотрудничестве с Израилем.

Палестинские предприниматели отмечают, что движение усиливает контроль за всеми поступлениями в анклав: вдоль дорог устанавливаются пропускные пункты, грузовики останавливаются для проверок, при этом цены остаются высокими. Официальный представитель администрации, подконтрольной ХАМАС, опровергает информацию о введении новых пошлин.

Аналитики, опрошенные Reuters, предупреждают, что задержка с переходом к следующему этапу мирного плана президента США Дональда Трампа – созданию переходной администрации – может укрепить позиции ХАМАС и приблизить сценарий раздела сектора Газа. Старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Гейт аль-Омари считает, что действия радикалов направлены на демонстрацию жителям анклава и международному сообществу необходимости учитывать политическое влияние ХАМАС при реализации плана.

Комментируя информацию о новых пошлинах, представитель Госдепартамента США подчеркнул, что «именно поэтому ХАМАС не может и не будет управлять в секторе Газа», добавив, что формирование переходной администрации возможно только после одобрения плана Трампа в ООН. Представитель партии ФАТХ на Западном берегу Мунтер аль-Хайек отметил, что действия ХАМАС «являются четким указанием на то, что они хотят продолжать управлять» анклавом.

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 117
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 48
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 164
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4431
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5394
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4073
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 667
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4509
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1621
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3588
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182

ЭТО ВАЖНО

ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 117
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными
15:25 48
ЕС меняет США на Турцию?
ЕС меняет США на Турцию?
15:19 164
Зеленскому капут?
Зеленскому капут? наша аналитика
12:52 4431
Служил диктатору, а работал на «Моссад»
Служил диктатору, а работал на «Моссад» по следам громкого расследования; все еще актуально
02:31 5394
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве
Ракета упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 14:46
14:46 4073
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили
Главы спецслужб тюркских стран собрались в Ханкенди: что обсудили фото
14:46 667
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти
Удар по Новороссийску: остановлен экспорт нефти видео; обновлено 13:40
13:40 4509
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
Лекция от языковеда на суде по делу «Шарурлу Исфандияра»
13:20 1621
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения...
Атака России на Киев: погибшие, раненые, пожары, разрушения... добавлено видео; фото; обновлено
13:48 3588
Мятеж капитана Саблина
Мятеж капитана Саблина былое и думы
01:08 6182
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться