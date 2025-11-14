Пошлины, проверки и высокие цены: Газа под контролем ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС вместе с созданными им административными структурами усиливает контроль над районами сектора Газа, покинутыми израильскими войсками в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинские источники и аналитиков.

По данным собеседников агентства, административные и силовые структуры ХАМАС на подконтрольных территориях вводят новые пошлины на частные поставки, включая топливо и сигареты, чтобы пополнить собственный бюджет. Одновременно радикалы контролируют цены на продукты и другие товары в магазинах и на рынках, применяя штрафные санкции к торговцам. С момента установления режима прекращения огня ХАМАС также казнил несколько десятков палестинцев, обвиненных в сотрудничестве с Израилем.

Палестинские предприниматели отмечают, что движение усиливает контроль за всеми поступлениями в анклав: вдоль дорог устанавливаются пропускные пункты, грузовики останавливаются для проверок, при этом цены остаются высокими. Официальный представитель администрации, подконтрольной ХАМАС, опровергает информацию о введении новых пошлин.

Аналитики, опрошенные Reuters, предупреждают, что задержка с переходом к следующему этапу мирного плана президента США Дональда Трампа – созданию переходной администрации – может укрепить позиции ХАМАС и приблизить сценарий раздела сектора Газа. Старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Гейт аль-Омари считает, что действия радикалов направлены на демонстрацию жителям анклава и международному сообществу необходимости учитывать политическое влияние ХАМАС при реализации плана.

Комментируя информацию о новых пошлинах, представитель Госдепартамента США подчеркнул, что «именно поэтому ХАМАС не может и не будет управлять в секторе Газа», добавив, что формирование переходной администрации возможно только после одобрения плана Трампа в ООН. Представитель партии ФАТХ на Западном берегу Мунтер аль-Хайек отметил, что действия ХАМАС «являются четким указанием на то, что они хотят продолжать управлять» анклавом.