Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»

В среду Конгресс США обнародовал ряд переписок, связанных с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, который, как сообщалось, покончил с собой в тюрьме в 2019 году.
Среди опубликованных материалов самым обсуждаемым стал обмен письмами между бывшим финансистом Эпштейном и нынешним послом США в Турции, а также специальным представителем президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Томасом Барраком, датированный мартом 2016 года.
В письме, отправленном на электронную почту Баррака, Эпштейн написал: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком… Вы заставили меня улыбнуться». В следующем сообщении он добавил: «Хорошие фотографии». При этом остается неизвестным, о каком «ребенке» идет речь и какие именно фотографии были отправлены на почту Баррака.
На момент переписки Баррак не занимал никакой должности в правительстве США. Однако дата сообщений совпадает с ключевым периодом в его дальнейшей карьере и политической истории США. Весной 2016 года между Трампом и Хиллари Клинтон разворачивалась напряженная президентская гонка. В то же время Баррак, будучи деловым партнером будущего президента Дональда Трампа, кулуарно налаживал его контакты с высокопоставленными чиновниками в ОАЭ. Позднее он возглавил комитет по проведению инаугурации Трампа.
Президент Трамп, как известно, стыдится своих прежних связей с Эпштейном. Он настаивает, что прекратил отношения с бизнесменом еще до его ареста по делу о сексуальной эксплуатации — с 2004 года. Однако переписка Баррака с Эпштейном показывает, что последний поддерживал тесные контакты с влиятельными советниками будущего президента.
В другом письме, отправленном Барраку в 2016 году, Эпштейн упоминает президентскую кампанию. «Вы знаете, что каждую неделю я получаю множество звонков и по поводу Дональда, и по поводу Клинтон. Но мой ответ всегда один: мне нечего сказать», — говорится в электронном письме Эпштейна послу США в Турции.
78-летний миллиардер и инвестор в недвижимость Том Баррак — одна из ключевых фигур в ближневосточной политике Трампа. Помимо должности посла в Турции, он участвует в управлении дипломатическими отношениями США с Сирией, Ливаном и странами Персидского залива.
Опубликованные Конгрессом электронные письма — лишь малая часть более чем 20 000 страниц документов. В них также содержится переписка Эпштейна с бывшим министром финансов времен Билла Клинтона Лоренсом Саммерсом, миллиардерами Леоном Блэком и Стивом Бэнноном.
Эксперты отмечают, что письма Эпштейна Барраку привлекают внимание по нескольким причинам. Во-первых, Эпштейн был впервые осужден за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних в 2008 году, однако переписка показывает, что их контакты продолжались и после этого. Во-вторых, на момент отправки писем Баррак активно участвовал в президентской кампании Дональда Трампа.
Связи Баррака с Трампом уходят в 1988 год, когда нынешний посол в Турции выступил посредником при продаже отеля Plaza Hotel Трампу за 400 миллионов долларов. Позже будущий президент снова воспользовался услугами Баррака, чтобы продать Plaza Hotel саудовскому принцу Аль-Валиду бин Талалу. В 1970-х годах Баррак переехал в Саудовскую Аравию, будучи молодым юристом, и в последующие десятилетия выстроил прочные отношения с инвесторами стран Персидского залива.
Инвестиционная компания Баррака Colony Capital продемонстрировала рост после финансового кризиса 2008 года, приобретя десятки тысяч домов. В 2006 году Colony Capital вместе с другими инвесторами приобрела футбольный клуб ПСЖ и продала его в 2012 году Управлению инвестициями Катара. После избрания Трампа президентом два крупных суверенных фонда ОАЭ вложили в компанию Баррака в общей сложности 374 миллиона долларов.