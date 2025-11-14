Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»

В среду Конгресс США обнародовал ряд переписок, связанных с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, который, как сообщалось, покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

Среди опубликованных материалов самым обсуждаемым стал обмен письмами между бывшим финансистом Эпштейном и нынешним послом США в Турции, а также специальным представителем президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Томасом Барраком, датированный мартом 2016 года.

В письме, отправленном на электронную почту Баррака, Эпштейн написал: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком… Вы заставили меня улыбнуться». В следующем сообщении он добавил: «Хорошие фотографии». При этом остается неизвестным, о каком «ребенке» идет речь и какие именно фотографии были отправлены на почту Баррака.

На момент переписки Баррак не занимал никакой должности в правительстве США. Однако дата сообщений совпадает с ключевым периодом в его дальнейшей карьере и политической истории США. Весной 2016 года между Трампом и Хиллари Клинтон разворачивалась напряженная президентская гонка. В то же время Баррак, будучи деловым партнером будущего президента Дональда Трампа, кулуарно налаживал его контакты с высокопоставленными чиновниками в ОАЭ. Позднее он возглавил комитет по проведению инаугурации Трампа.

Президент Трамп, как известно, стыдится своих прежних связей с Эпштейном. Он настаивает, что прекратил отношения с бизнесменом еще до его ареста по делу о сексуальной эксплуатации — с 2004 года. Однако переписка Баррака с Эпштейном показывает, что последний поддерживал тесные контакты с влиятельными советниками будущего президента.