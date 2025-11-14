Орбан грозит Брюсселю судом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны собираются подать в суд на Евросоюз из-за его решения отказаться от газа России. Он сообщил об этом во время интервью на местном радио.

«Мы обращаемся в Европейский суд, потому что не принимаем это незаконное решение, выбранное Брюсселем», — сказал Орбан. По его словам, отказ от российского газа противоречит европейским ценностям.

20 октября Евросоюз утвердил постепенный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Вступление в силу полного запрета на закупки газа из России планируется на 1 января 2028 года.