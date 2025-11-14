Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию против наркосетей

МВД Турции провело масштабную операцию против лидеров пяти организованных преступных группировок, занимавшихся международной наркоторговлей и отмыванием денег. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в социальной сети X.

По его словам, подготовка операции длилась пять месяцев и проходила при сотрудничестве с правоохранительными органами 11 стран, включая Азербайджан.

Операция единовременно проведена в Стамбуле и 22 провинциях Турции. Министр подчеркнул, что целью операции стали пять международных организованных преступных групп, всего задержаны 138 человек. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 15 млрд турецких лир ($ более 354 млн).

В рамках расследования деятельности данных группировок по сей день в Турции и за ее пределами были изъяты 18 тонн 129 кг наркотических и психотропных веществ, а также 1 290 000 таблеток.