Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию против наркосетей

МВД Турции провело масштабную операцию против лидеров пяти организованных преступных группировок, занимавшихся международной наркоторговлей и отмыванием денег. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в социальной сети X.
“Operasyonumuzun adı: ORKİNOS BULUT-2”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 14, 2025
Bugün sabah, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdik.
Emniyet Genel… pic.twitter.com/zYySIhvxLN
По его словам, подготовка операции длилась пять месяцев и проходила при сотрудничестве с правоохранительными органами 11 стран, включая Азербайджан.
Операция единовременно проведена в Стамбуле и 22 провинциях Турции. Министр подчеркнул, что целью операции стали пять международных организованных преступных групп, всего задержаны 138 человек. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 15 млрд турецких лир ($ более 354 млн).
В рамках расследования деятельности данных группировок по сей день в Турции и за ее пределами были изъяты 18 тонн 129 кг наркотических и психотропных веществ, а также 1 290 000 таблеток.