ЕС меняет США на Турцию?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
Европейский союз в начале месяца впервые назначил военного советника для своей миссии в Турции. Как сообщил турецкий военный портал TurDef, полковник Адам Гжимковский, ранее работавший военным атташе посольства Польши в Анкаре, назначен военным советником представительства ЕС в Турции.

Ожидается, что Турция на принципах взаимности направит своего оборонного советника в миссию ЕС в Брюсселе.

Примечательно, что данное решение принято на фоне продолжающихся в Брюсселе обсуждений роли Турции в архитектуре европейской безопасности. Большинство стран ЕС, включая Великобританию и Германию, после российского вторжения в Украину в 2022 году выступают за продолжение стратегического диалога с Турцией, включая сотрудничество в оборонной промышленности.

ЕС с прошлого года усиливает диалог с Анкарой, организуя, в частности, визиты на высоком уровне. Турецкие аналитики отмечают, что сокращение военной поддержки ЕС и стремление к координации действий против России со стороны США после прихода Дональда Трампа к власти способствовали сближению Брюсселя и Анкары.

Высокопоставленный сотрудник Федерального ведомства по вооружению, информационным технологиям и эксплуатационной поддержке Бундесвера (BAAINBw), отвечающего за снабжение немецкой армии, на прошлой неделе заявил в интервью DW Turkish, что Берлин должен углублять оборонное сотрудничество с Турцией.

Чиновник отметил, что Турция «должна уделять больше времени демократизации», но вместе с тем подчеркнул, что «правительство США также депортирует людей и допускает насилие на улицах».

Он призвал Берлин обратить внимание на турецкие боевые беспилотники, так как «Анкара достигла значительного прогресса в этой сфере». Чиновник добавил, что с точки зрения анализа оборонного рынка и сотрудничества Турция «является игроком, с которым однозначно стоит взаимодействовать».

Тем временем западные СМИ сообщают, что ЕС планирует назначить в Анкару дипломата, который будет отвечать за соблюдение санкций против России, в частности, за мониторинг флота, перевозящего российскую нефть. После введения США новых санкций против российского энергетического сектора в прошлом месяце Турция в октябре сократила импорт российской нефти.

