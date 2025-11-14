В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными

В Анкаре прошла траурная церемония прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Азербайджана и Грузии.

В результате катастрофы погибли 20 турецких военнослужащих.

Anadolu передает, что церемония прощания состоялась на аэродроме Мюртед в турецкой столице. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Были зачитаны аяты из священного Корана. После оглашения имен и званий погибших гробы под траурный марш были отправлены в их родные города для захоронения.

В церемонии приняли участие спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр по делам семьи и социальных дел Махинур Оздемир Гёкташ, депутаты парламента, высшее командование Вооруженных сил Турции, губернатор Анкары Васип Шахин, командующий ВВС Азербайджана генерал-майор Намик Исламзаде, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов, члены семей погибших военнослужащих.