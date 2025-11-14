USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

В Анкаре простились с погибшими при крушении самолета военными

15:25 838

В Анкаре прошла траурная церемония прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Азербайджана и Грузии.

В результате катастрофы погибли 20 турецких военнослужащих.

Anadolu передает, что церемония прощания состоялась на аэродроме Мюртед в турецкой столице. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Были зачитаны аяты из священного Корана. После оглашения имен и званий погибших гробы под траурный марш были отправлены в их родные города для захоронения.

В церемонии приняли участие спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр по делам семьи и социальных дел Махинур Оздемир Гёкташ, депутаты парламента, высшее командование Вооруженных сил Турции, губернатор Анкары Васип Шахин, командующий ВВС Азербайджана генерал-майор Намик Исламзаде, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов, члены семей погибших военнослужащих.

От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 140
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 1186
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 1309
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 6998
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38 8610
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 8681
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 3461
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6670
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05 2302
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22 2953
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 2922

ЭТО ВАЖНО

От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
От метро до инвестиций: Азербайджан и АБР согласовали ключевые приоритеты
18:18 140
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
Операция ГУР перекрыла путь оружию для России
17:42 1186
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
Что президент Грузии сказал Мирзояну про Азербайджан?
17:17 1309
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ
Удар по порту Новороссийска: заявление СБУ видео; обновлено 16:23
16:23 6998
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве фото; видео; обновлено 17:38
17:38 8610
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана
Импортное мясо вытесняет продукцию Азербайджана поговорим о наших проблемах; все еще актуально
04:00 8681
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
Скандальная переписка между Эпштейном и послом США в Турции: «Пришлите фотографии вместе с вашим ребенком…»
15:17 3461
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку
Бульдозер стирает и здания, и менталитет Баку трагедия под названием Bayırşəhər; все еще актуально
02:55 6670
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию
Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию Скандальная история с продолжением; видео
16:05 2302
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию
Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию видео
15:22 2953
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
ЧП на заводе Azərsilah: есть погибший
15:27 2922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться