Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Кремль отреагировал на «Южное копье»

15:33

Кремль рассчитывает, что до дестабилизации ситуации в Карибском бассейне в связи с действиями США у берегов Венесуэлы не дойдет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Мы надеемся, что не будут предприниматься никакие действия, которые могут привести к дестабилизации в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы», — ответил Песков на вопрос, как Кремль оценивает сообщения о предстоящих шагах Вашингтона и наращивание США сил рядом с южноамериканской страной.

Вооруженные силы США с начала сентября наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы. Американские власти заявляют, что эти действия направлены на борьбу с наркотрафиком. К настоящему моменту военные США нанесли как минимум 19 ударов по предполагаемым контрабандистам наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана, погибли 76 человек.

12 ноября в Карибский бассейн вошел крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford, присоединившись к восьми другим кораблям ВМС США в регионе. The Associated Press писало, что у берегов Венесуэлы авианосец окажется через несколько дней.

В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). По его словам, цель миссии — обеспечить безопасность США и устранить угрозу наркотеррористов. «Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — сказал он.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом не провоцировать еще один вооруженный конфликт. По его мнению, США под ложным предлогом борьбы с наркотрафиком хотят вызвать подобное столкновение, захватить природные ресурсы Венесуэлы и установить «марионеточное правительство».

По сведениям источников CBS News, знакомых с ходом встреч в Белом доме, Трампу уже представлены обновленные варианты возможных операций в Венесуэле, включая удары по суше. Вместе с тем он продолжает обсуждать варианты возможной военной операции на территории южноамериканской республики и еще не принял окончательного решения, говорили источники The Wall Street Journal.

