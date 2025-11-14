Главный тренер «Нефтчи» назвал судью «пид***сом» и получил 4-матчевую дисквалификацию

Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов получил 4-матчевую дисквалификацию, а клуб заплатит штраф в размере 10 тысяч манатов за оскорбление главного арбитра матча 11-го тура Премьер-лиги против « Карабах а» (0:2) Эльчина Масиева.

Рефери в начале второго тайма при счете 0:0 назначил пенальти в ворота «Нефтчи». VAR решение не отменил. По мнению Абасова, «в таких играх подобного рода пенальти не назначаются». После матча рулевой бакинского клуба, проходя по коридору стадиона, крикнул: «Пид***с! Дал пенальти!». И дальше произнес еще что-то невнятное.

Этот момент заснял и распространил корреспондент сайта Sportlife.az. После того как видео было опубликовано, оно, естественно, не могло не стать предметом обсуждения на заседании Дисциплинарного комитета АФФА. В итоге, как отмечалось выше, Самир Абасов дисквалифицирован на четыре матча, клуб же заплатит 10 тысяч манатов.

Но история имеет продолжение. Сегодня Sportlife сообщил о том, что «Нефтчи» в одностороннем порядке аннулировал подписанный в июне этого года рекламный контракт с сайтом. Причина - распространение скандального видео и отказ на просьбу удалить его.

Сайт считает, что это неуважение к профессии журналиста и свободе слова, а также расценивает это как давление на спортивные медиа. СМИ обратилось за помощью к Агентству развития медиа и Совету прессы.